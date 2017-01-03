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СБУ может запретить въезд на Украину Марин Ле Пен за ее слова о Крыме

Международная панорама
3 января, 18:25 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС
Ранее политик заявила, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с РФ
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Марин Ле Пен

Марин Ле Пен

© EPA/YOAN VALAT

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) может запретить въезд на Украину лидеру французской партии "Народный фронт" Марин Ле Пен после ее высказываний о законности возвращения Крыма в состав России. Об этом сообщил руководитель аппарата главы СБУ Александр Ткачук.

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"Если официальные личности делают такие заявления, то наша служба и Министерство иностранных дел оценивают их и реагируют соответствующим образом. Я не исключаю, что Ле Пен будет закрыт въезд или будут приняты еще какие-то меры", - сказал Ткачук изданию "Обозреватель", добавив, что в обсуждении данного вопроса будет участвовать МИД Украины, так как запрет будет касаться иностранного гражданина.

Ранее Марин Ле Пен заявила в эфире телеканала BFMTV, что "не считает присоединение Крыма незаконным", а также не видит оснований ставить под сомнение состоявшийся там референдум о воссоединении с Россией. При этом, власти Франции не признали возвращение Крыма в состав России.

Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет 11 марта 2014 года на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% избирателей Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость полуострова и его воссоединение с Россией.

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Ле Пен, Марин
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