Ассанж: Обама и ФБР перестали упоминать WikiLeaks в связи с РФ и атаками хакеров в США

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НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж в очередной раз категорически опроверг причастность России к публикации электронной переписки Национального комитета Демократической партии (НКДП) США и членов предвыборного штаба экс-госсекретаря Хиллари Клинтон. Об этом Ассанж заявил в опубликованном интервью телеканалу Fox News.
"Мы можем сказать, мы неоднократно заявляли на протяжении последних месяцев, что наш источник - не правительство России и не (какое-либо) государство", - подчеркнул он. Ассанж обратил внимание на то, что в последних заявлениях представителей Белого дома и Федерального бюро расследований (ФБР) уже не содержится ссылок и упоминаний WikiLeaks. "Это очень странно", - заметил он.
На вопрос, лжет ли, по его мнению, действующий президент Барак Обама американскому народу, обвиняя Москву во вмешательстве в ход выборов в США, основатель сайта сравнил действия главы государства с действиями искушенного юриста. "Если присмотреться к большинству его заявлений, то в них он это не говорит. Он (Обама) не заявляет, что WikiLeaks получила информацию от РФ и работала с Россией", - продолжал Ассанж.
Он считает, что усилия уходящей администрации Обамы направлены на то, чтобы "делегитимизировать администрацию (избранного президента Дональда) Трампа". "Они пытаются сказать, что избранный президент Трамп не является легитимным президентом", - уточнил Ассанж.
В июле на сайте WikiLeaks была выложена переписка членов НКДП, из которой следовало, что его сотрудники активно искали способы поддержать на этапе межпартийной борьбы в рамках президентской избирательной кампании в США Хиллари Клинтон, а также дискредитировать Берни Сандерса, ее основного конкурента из числа однопартийцев. Разразившийся скандал стоил должности не только председателю НКДП Дебби Вассерман-Шульц, но и ряду других ответственных сотрудников комитета. Министерство национальной безопасности США и аппарат директора национальной разведки США Джеймса Клэппера выступили с утверждением, что за кибератаками на политические организации страны стояла Россия. В Кремле причастность Москвы к ним неоднократно опровергали.