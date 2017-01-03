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Трамп раскритиковал республиканцев за намерение контролировать надзорный орган по этике

Международная панорама
3 января, 19:25 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Республиканцы приняли решение, согласно которому орган больше не сможет проводить проверки на основании анонимных заявлений без уведомления комитета
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ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Избранный президент США Дональд Трамп раскритиковал республиканцев за их намерение фактически лишить независимого статуса надзорный орган Конгресса по вопросам этики.

"Учитывая всю ту работу, которую должен проделать Конгресс, следует ли им делать ослабление независимого надзорного офиса по этике, как бы нечестно это не было, своим приоритетом? Нужно сосредоточиться на налоговой реформе, здравоохранении и других куда более важных вещах!" - написал он на своей странице в Twitter.

В понедельник республиканцы, сохранившие после недавних выборов большинство мест в нижней палате Конгресса, приняли решение проголосовать за переименование данной структуры и ее фактическое подчинение комитету палаты по этике, который сейчас возглавляет законодатель от Республиканской партии Чарльз Дент. Более того, данный орган больше не сможет проводить проверки на основании анонимных заявлений без уведомления комитета, который получит полномочия остановить любое проводимое разбирательство.

Надзорный орган был создан в 2008 году. Инициатива, предполагающая его фактическое упразднение, вошла в перечень поправок к регламенту работы Конгресса во время 115-й сессии, которая официально открывается сегодня.

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