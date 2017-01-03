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Литва отказалась выдать по требованию РФ экс-главу антитеррористического центра Грузии

Международная панорама
3 января, 19:40 UTC+3 ВИЛЬНЮС /Корр. ТАСС, Владимир Иванов
Зураб Майсурадзе подозревается в участии в террористической деятельности
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ВИЛЬНЮС, 3 января. /Корр. ТАСС Владимир Иванов/. Бывший руководитель антитеррористического центра Грузии Зураб Майсурадзе, подозреваемый в террористической деятельности и задержанный в Литве по запросу России в Интерпол, РФ передан не будет. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Литвы.

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"Принято решение о невыдаче Майсурадзе в рамках уголовного преследования и об отмене примененных к нему мер пресечения", - сообщила надзорная инстанция. Данное решение должен также, как пояснили в Генпрокуратуре, утвердить суд.

Майсурадзе был задержан в начале декабря по прилете в столицу Литвы из Киева. Основанием для этого стал ордер Интерпола, выданный по инициативе России, объявившей Майсурадзе в международный розыск по подозрению в участии в террористической деятельности. Вильнюсским участковым судом была выдана санкция на 10-дневный арест. Однако через несколько дней Майсурадзе был отпущен под залог с требованием регулярно регистрироваться в полиции. У него также были изъяты документы.

Дальнейшей процедурой предусматривалось решение вопроса об экстрадиции подозреваемого в страну, объявившей его в розыск. Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс ранее пытался поставить под сомнение аргументы РФ по задержанию грузинского гражданина.

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