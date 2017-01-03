В посольстве США в РФ получили 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремле

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Посольство США в Москве получило 35 приглашений на Новогоднюю елку в Кремль для детей американских дипломатов. Об этом сообщили ТАСС в американском дипломатическом представительстве.

"Мы ценим 35 приглашений на елку в Кремле", - отметил представитель посольства. При этом собеседник агентства указал, что в посольстве не могут сказать воспользуются ли дипломаты данными приглашениями. "Мы не можем комментировать личные планы наших семей", - пояснил сотрудник посольства.

Американские санкции и российский ответ

29 декабря уходящая администрация Барака Обамы в США ввела новые антироссийские санкции, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и закрыли для россиян доступ на посольские базы отдыха в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию. В Москве эти инсинуации решительно отвергают. Что же касается ответных мер, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на них, но не станет "опускаться до уровня "кухонной", безответственной дипломатии".

"Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов. Мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники".