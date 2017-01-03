Компания Ford приняла решение об отмене строительства завода в Мексике

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Корпорация Ford пересмотрела планы относительно строительства нового завода на территории Мексики после резкой критики избранного президента США Дональда Трампа практики производства американских автомобилей в Мексике.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Ford планирует отменить строительство нового завода в городе Сан-Луис-Потоси на территории Мексики", - говорится в распространенном заявлении.

Отмечается, что компания планировала инвестировать в строительство около $1,6 млрд.

В прошлом месяце глава Ford Марк Филдс заявил о готовности взаимодействовать с будущей администрацией Трампа для обеспечения условий по реализации ее программы возрождения реального сектора экономики США, в том числе за счет создания дополнительных рабочих мест и возвращения производственных мощностей из других государств. Однако Филдс дал понять, что считает слишком поздно отменять планы строительства нового завода в Мексике. Теперь руководство автогиганта передумало.

Это произошло вскоре после критики, которую Трамп высказал в адрес другой американской автомобилестроительной корпорации. "General Motors бесплатно доставляет через границу произведенную в Мексике модель автомобиля Chevrolet Cruze американским автодилерам, - написал он. - Делайте (автомобили) в США или платите высокие налоги!".

В последние недели республиканец уделял особое внимание тому, что некоторые компании переносят часть производства из США в другие государства для снижения налогового бремени и издержек. Во время предвыборной гонки политик регулярно критиковал поступающие таким образом фирмы, подчеркивая, что они лишают американцев рабочих мест. Республиканец не раз обещал, что, став президентом, примет в отношении этих компаний меры, к примеру, введет новые пошлины на их продукцию.