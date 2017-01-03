Пентагон: США готовы защитить себя от ракетной атаки со стороны КНДР

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Соединенные Штаты располагают средствами для того, чтобы защитить себя от ракетной атаки со стороны КНДР. Об этом на брифинге для журналистов заявил пресс-секретарь Министерства обороны США Питер Кук.

"У нас есть средства противоракетной обороны - "зонтик" для региона, который, как мы убеждены, позволит защитить Соединенные Штаты", - сказал Кук. Он заверил, что США продолжают работать со своими союзниками в Азиатско- Тихоокеанском регионе, продолжая размещать там оборонительные средства.

Схожей позиции придерживается Белый дом. Пресс-секретарь действующего президента Джош Эрнест напомнил, что "разведсообщество США раньше говорило, что не наблюдало (у КНДР) способности миниатюризировать ядерное оружие и разместить его на МБР". "Не слышал, чтобы эта оценка изменилась", - добавил он, уточнив, что специально этим интересовался.

Лидер КНДР Ким Чен Ын в своем новогоднем обращении объявил, что создаваемая в стране межконтинентальная баллистическая ракета находится "в последней стадии разработки" и "КНДР будет укреплять свой военный потенциал, если Соединенные Штаты не прекратят агрессивную политику". Он также подтвердил приверженность руководства страны "курсу на параллельное развитие экономики и укрепление ядерного потенциала сдерживания". Кроме того, в своей речи Ким Чен Ын назвал КНДР "ядерной державой Востока".