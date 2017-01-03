Сербский патриарх в рождественском послании призвал верующих молиться за Косово

БЕЛГРАД, 3 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Патриарх Сербский Ириней обратился к верующим с рождественским посланием, в котором призвал к братской любви между всеми народами, а также к молитвам за Косово. Послание патриарха распространила во вторник пресс-служба Сербской православной церкви.

"Поздравляем всех наших духовных детей на Родине и в рассеянии и призываем их жить в братской любви. Особенно молимся за распятое Косово и Метохию, нашу духовную и национальную колыбель", - сказал патриарх.

"Косово - душа серба. Косову и Метохии быть и оставаться нашей землей, потому что здесь наша Голгофа и наш Иерусалим", - подчеркнул сербский патриарх.

Патриарх Сербии напомнил, что "пока есть сербы, будет и Косово", и в этой связи призвал увеличивать народонаселение. "Рождество усиливает и возвращает нам библейское благословение "плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю". Дай Бог, чтобы это благословение стало мерой жизни сербского народа и всех народов на земле, чтобы ад братоубийства и детоубийства сменился райским миром и полнотой жизни. Пусть с этого Рождества оживет Сербия, и наши семьи наполнит радость и детская игра", - призвал патриарх Ириней.