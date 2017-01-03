Трамп призвал прекратить освобождение узников спецтюрьмы в Гуантанамо

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дальнейшее освобождение узников спецтюрьмы на базе ВМС США в Гуантанамо на Кубе должно быть прекращено раз и навсегда, чтобы предотвратить возвращение крайне опасных лиц к террористической деятельности. Об этом избранный президент Дональд Трамп заявил на своей странице в сервисе микроблогов Twitter.

There should be no further releases from Gitmo. These are extremely dangerous people and should not be allowed back onto the battlefield. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 января 2017 г.

"Новых освобождений из Гуантанамо быть не должно. Речь идет об особо опасных лицах, которым не следует позволять возвращаться на поле боя", - отметил Трамп.

Тюрьма в Гуантанамо была создана в 2002 году предыдущей администрацией США во главе с Джорджем Бушем-младшим. В этом лагере содержатся лица, захваченные в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов. Как сообщил ранее президент Барак Обама, после его прихода в Белый дом в 2009 году из тюрьмы в Гуантанамо США отправили за рубеж более 175 заключенных. Теперь там остается 59 узников, из них 20 признаны не представляющими угрозу США и подлежащими освобождению.

Узники Гуантанамо находятся фактически в правовом вакууме. Обама практически сразу после начала исполнения полномочий президента США - 22 января 2009 года - подписал указ о закрытии спецтюрьмы в течение года. Тем не менее лагерь в Гуантанамо существует до сих пор, вызывая резкую критику в адрес Вашингтона со стороны правозащитников.