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Прокуратура Украины проверяет харьковские соглашения с РФ в рамках дела о госизмене

Международная панорама
3 января, 21:03 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 3, января. /ТАСС
Харьковские соглашения, подписанные в 2010 году, продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму
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© Антон Новодережкин/ТАСС

КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры о предоставлении доступа к оригиналу харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и Россией, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом говорится в постановлении суда от 27 декабря 2016 года.

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"Предоставить следователям следственной группы и группы прокуроров Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ - прим. ТАСС) временный доступ и разрешение на изъятие из МИД оригинала соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21.04.2010 для проведения почерковедческой экспертизы", - отмечено в решении.

При этом уточняется, что ходатайство было подано в рамках уголовного дела по статьям о госизмене и злоупотреблении властью или служебным положением. В частности, в производстве исследуются основания и обстоятельства подписания харьковских соглашений.

Следствие полагает, что в них "содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации (соглашений - прим. ТАСС)…, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашений, которые противоречат Конституции Украины", отмечено в постановлении суда.

Срок действия постановления суда ограничен 20 днями.

21 апреля 2010 года бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович подписал в Харькове с российским коллегой Дмитрием Медведевым соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. 27 апреля этот договор одновременно ратифицировали Верховная рада Украины и Государственная дума. Документ получил название харьковские соглашения.

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