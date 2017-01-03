Прокуратура Украины проверяет харьковские соглашения с РФ в рамках дела о госизмене

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КИЕВ, 3 января. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Главной военной прокуратуры о предоставлении доступа к оригиналу харьковских соглашений, подписанных в 2010 году между Украиной и Россией, которые продлили срок пребывания Черноморского флота РФ в Крыму. Об этом говорится в постановлении суда от 27 декабря 2016 года.
"Предоставить следователям следственной группы и группы прокуроров Главной военной прокуратуры Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ - прим. ТАСС) временный доступ и разрешение на изъятие из МИД оригинала соглашения между Украиной и РФ по вопросам пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины от 21.04.2010 для проведения почерковедческой экспертизы", - отмечено в решении.
При этом уточняется, что ходатайство было подано в рамках уголовного дела по статьям о госизмене и злоупотреблении властью или служебным положением. В частности, в производстве исследуются основания и обстоятельства подписания харьковских соглашений.
Следствие полагает, что в них "содержатся сведения, которые могут подтвердить факты нарушения процедур подготовки, принятия, подписания и ратификации (соглашений - прим. ТАСС)…, а также установить круг лиц, чьи действия привели к заключению соглашений, которые противоречат Конституции Украины", отмечено в постановлении суда.
Срок действия постановления суда ограничен 20 днями.
21 апреля 2010 года бывший тогда президентом Украины Виктор Янукович подписал в Харькове с российским коллегой Дмитрием Медведевым соглашение о продлении срока пребывания Черноморского флота РФ в Севастополе до 2042 года. 27 апреля этот договор одновременно ратифицировали Верховная рада Украины и Государственная дума. Документ получил название харьковские соглашения.