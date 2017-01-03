Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: республиканцы решили не упразднять надзорный орган Конгресса по этике

Международная панорама
3 января, 21:21 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Ранее идею лишения независимого статуса этого органа раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгрессмены-республиканцы сегодня за несколько минут до начала первого заседания Палаты представителей 115-й сессии Конгресса США отозвали свою же инициативу, которая фактически лишила бы независимого статуса надзорный орган Конгресса по вопросам этики. Об этом сообщило издание The Washington Examiner.

Смотрите также

Трамп раскритиковал республиканцев за намерение контролировать надзорный орган по этике

В понедельник члены партии, сохранившей после недавних выборов большинство мест в нижней палате Конгресса, приняли решение проголосовать за переименование данного надзорного органа и его фактическое подчинение комитету Палаты представителей по этике, который сейчас возглавляет республиканец Чарльз Дент.

Соответствующая поправка во вторник должна была быть внесена в регламент работы Палаты представителей. Однако буквально за пять минут до открытия сессии республиканцы провели внутрипартийную встречу и приняли решение отозвать инициативу.

Ранее во вторник данную идею раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
План "Дропшот": 60 лет апокалипсису, которого удалось избежать
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама