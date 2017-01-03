СМИ: республиканцы решили не упразднять надзорный орган Конгресса по этике

ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгрессмены-республиканцы сегодня за несколько минут до начала первого заседания Палаты представителей 115-й сессии Конгресса США отозвали свою же инициативу, которая фактически лишила бы независимого статуса надзорный орган Конгресса по вопросам этики. Об этом сообщило издание The Washington Examiner.

В понедельник члены партии, сохранившей после недавних выборов большинство мест в нижней палате Конгресса, приняли решение проголосовать за переименование данного надзорного органа и его фактическое подчинение комитету Палаты представителей по этике, который сейчас возглавляет республиканец Чарльз Дент.

Соответствующая поправка во вторник должна была быть внесена в регламент работы Палаты представителей. Однако буквально за пять минут до открытия сессии республиканцы провели внутрипартийную встречу и приняли решение отозвать инициативу.

Ранее во вторник данную идею раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп.