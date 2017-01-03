СМИ: республиканцы решили не упразднять надзорный орган Конгресса по этике

Ford выплатит компенсацию мексиканскому штату за отказ строить там свой заводЭкономика и бизнес 4 января, 3:02
Руководство Сената США не поддержало создание комитета для расследования кибератакМеждународная панорама 4 января, 2:56
Главный тренер футбольного клуба "Халл Сити" Филан отправлен в отставкуСпорт 4 января, 2:30
Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФМеждународная панорама 4 января, 2:14
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 летКультура 4 января, 1:55
Полиция ФРГ провела обыски у возможных сообщников берлинского террористаМеждународная панорама 4 января, 1:14
Сенатор от Крыма предлагает установить в РФ День верности воинской присягеОбщество 4 января, 1:08
НХЛ назвала капитанов команд дивизионов на Матч звезд 2017 годаСпорт 4 января, 1:06
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропортуПроисшествия 4 января, 0:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 3 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Конгрессмены-республиканцы сегодня за несколько минут до начала первого заседания Палаты представителей 115-й сессии Конгресса США отозвали свою же инициативу, которая фактически лишила бы независимого статуса надзорный орган Конгресса по вопросам этики. Об этом сообщило издание The Washington Examiner.
В понедельник члены партии, сохранившей после недавних выборов большинство мест в нижней палате Конгресса, приняли решение проголосовать за переименование данного надзорного органа и его фактическое подчинение комитету Палаты представителей по этике, который сейчас возглавляет республиканец Чарльз Дент.
Соответствующая поправка во вторник должна была быть внесена в регламент работы Палаты представителей. Однако буквально за пять минут до открытия сессии республиканцы провели внутрипартийную встречу и приняли решение отозвать инициативу.
Ранее во вторник данную идею раскритиковал избранный президент США Дональд Трамп.