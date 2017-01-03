ООН: поток беженцев из Мосула возрос на 50%

ООН, 3 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Число людей, ежедневно покидающих Мосул, выросло на 50% после начала второй фазы операции по освобождению этого иракского города из-под контроля террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом сообщил журналистам официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Он привел данные Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), согласно которым с 29 декабря наблюдается активизация военных операций в районе Мосула. По сведениям УКГВ, за последние пять дней из города бежали 13 тысяч человек. "Среднее число людей, покидающих город каждый день, выросло почти на 50% с момента активизации военных действий - с 1,6 тыс. до 2,3 тыс. человек", - сказал Дюжаррик. Он добавил, что общее число переселенцев из Мосула достигло 130 тыс. человек.

По словам представителя генсека, ООН и ее партнеры доставляют гуманитарную помощь в восточные кварталы иракского города, ситуация в которых стабилизировалась. Ежедневно в Мосуле распределяют более 1 тонны воды, а также продукты питания и товары первой необходимости, сообщил Дюжаррик.

Мосул, второй по величине город Ирака, более двух лет находится под контролем ИГ. Наземная фаза операции по его освобождению началась 17 октября. В ней участвуют правительственные силы, шиитское ополчение и курдские формирования "пешмерга". Их поддерживают иракские ВВС и авиация коалиции во главе с США.