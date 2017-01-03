Конфликтовавшая с Трампом телеведущая перешла на работу на NBC

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НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Американская телеведущая на канале Fox News Мегин Келли, снискавшая популярность критическими замечаниями в адрес избранного президента США Дональда Трампа, переходит в конкурирующую телекомпанию NBC. Руководство Fox News уговаривало звезду телеэкрана остаться и предлагало годовую зарплату более $20 млн, сообщила во вторник телекомпания CNN.
"Мегин является исключительно талантливой журналисткой и ведущей новостей, ее карьера экстраординарна", - информировал председатель правления медийной группы NBCUniversal News Энди Лэк. "Она демонстрировала завидные опыт и самообладание, мы счастливы получить ее в свое распоряжение", - добавил он. NBC не раскрыла условия контракта, заключенного с Келли.
Келли по рейтингу популярности и величине зарплаты в Fox News уступала только ведущему политической программы Билли О'Рейли. Стремительный взлет к славе во многом обусловили ей неоднократные перепалки с Трампом во время освещения предвыборной кампании в США, длившейся 18 месяцев. В ходе гонки республиканец признался, что испытывает антипатию к Келли, которая на теледебатах задала ему неудобный вопрос об отношении к женщинам.
В недавно изданной книге телеведущая утверждает, что миллиардер во время борьбы за высший государственный пост в стране пытался подкупить ее и других журналистов. Якобы он предлагал Келли различного рода подарки, в том числе бесплатное пребывание в одном из его отелей. Ведущая указывает, что неизменно отвергала все предложения миллиардера.
Президентские выборы состоялись в США 8 ноября. Трамп получил более 270 голосов выборщиков, что гарантировало ему победу в борьбе с кандидатом от Демократической партии Хиллари Клинтон. Церемония инаугурации избранного президента состоится в Вашингтоне 20 января.