Госдеп не комментирует решение Путина не высылать дипломатов США и мнение Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 3 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Госдепартамент США не комментирует решение президента РФ Владимира Путина не высылать американских дипломатов в ответ на соответствующие шаги Вашингтона, а также мнение на этот счет избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. Об этом заявил во вторник в эфире телекомпании MSNBC начальник пресс-службы Госдепа Джон Кирби.

"Никто не сомневается в том, что Владимир Путин умен. Я имею в виду, что известно, что он умен", - сказал Кирби. "Я не могу говорить о "твите" (Трампа) и решении президента Путина повременить с реакцией. Я могу сказать лишь, что мы убеждены в адекватности наших шагов, предпринятых в ответ на вмешательство в наш избирательный процесс и на продолжавшиеся притеснения наших дипломатов", - добавил он.

По словам Кирби, президент США Барак Обама "верит в правильность принятия данного решения в свете действий в киберпространстве", которые Вашингтон приписывает Москве.

Также на регулярном брифинге Джон Кирби сообщил, что госсекретарь США Джон Керри не обсуждал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым решение Белого дома выслать из страны группу российских дипломатов.

"У меня нет для вас информации о недавних телефонных разговорах с Лавровым касательно решения президента (США Барака Обамы), принятого на прошлой неделе", - сказал Кирби. При этом он отказался комментировать изначальные заявления МИД РФ о пропорциональной реакции и последующее решение президента РФ Владимира Путина не высылать в ответ американских дипломатических работников.

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (ГУ, бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персона нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Москве эти инсинуации решительно отвергают. Путин заявил, что Россия оставляет за собой право на ответные меры, но не станет "опускаться до уровня кухонной, безответственной дипломатии". "Мы не будем создавать проблем для американских дипломатов, мы никого не будем высылать", - говорится в заявлении российского лидера. Он отметил, что Россия не станет "запрещать семьям и детям (дипломатов) пользоваться привычными для них местами отдыха в новогодние праздники".

Трамп высоко оценил решению главы российского государства. "Отличный ход (В. Путина) - с отсрочкой, - подчеркнул избранный президент США на своей странице в сети микроблогов "Твиттер". - Я всегда знал, что он очень умен".