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СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками

Международная панорама
3 января, 23:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Сообщается, что они проникли на территорию Европы под видом беженцев
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© EPA/BART MAAT

ЛОНДОН, 3 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Один из главарей террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) по имени Лавдрим Мухаксери смог пробраться в Европу вместе с подчиненными ему боевиками численностью от 300 до 400 человек. Об этом во вторник информировала на своем сайте газета Daily Mail.

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Со ссылкой на источники в итальянской разведке издание сообщило, что Мухаксери и армия его сообщников покинули зону военных действий в Сирии после того, как ИГ понесла в регионе огромные потери. Замаскировавшись под беженцев, они в итоге проникли на территорию Старого Света вместе с тысячами других мигрантов, а пограничным властям так и не удалось идентифицировать их личности.

Daily Mail сообщает, что Мухаксери является уроженцем Косова, который уехал в Сирию в 2012 году и стал воевать на стороне ИГ под прозвищем Абу Абдулла аль-Косова. Там он "прославился" не только как лидер террористов, являвшихся выходцами из его родного края, но и как человек, который активно занимался наймом новых боевиков ИГ среди албанцев. Он появился в одном из пропагандистских видеороликов ИГ, а также на выложенной в Интернете фотографии: в обоих случаях он жестоко расправлялся с заложниками.

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По информации газеты, Мухаксери сейчас вернулся к себе на родину, причем не впервые: ему уже удавалось проникнуть в Косово и уехать назад в Сирию в 2013 году. Издание утверждает, что террорист вместе со своим сообщником по ИГ Ридваном Хакифи стоял за планами и совершения нападений на международные и правительственные учреждения в Косово с целью установления там власти группировки, и потенциальных взрывов в этом краю храмов Сербской православной церкви, а также за планами совершения теракта против футбольной сборной Израиля во время ее матча со сборной Албании.

ОБ "ИСЛАМСКОМ ГОСУДАРСТВЕ"
"Исламское государство" (ИГ) - исламистская террористическая организация, действующая на территории Ирака и Сирии. Создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований. "Костяк" группировки формируют боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

ИГ признано террористической организацией в США, Канаде, Великобритании, Австралии, Турции, Египте, ОАЭ, Индии, Индонезии, а также в России (с 29 декабря 2014 года). Деятельность группировки на территории РФ запрещена. 

Террористическая организация "Исламское государство". Досье

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