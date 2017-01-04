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Убийца посла РФ в Турции собирал данные о нем за два месяца до покушения

Международная панорама
4 января, 0:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, января. /ТАСС
Сообщается, что эксперты изучили данные компьютера бывшего соседа убийцы по комнате и выяснили, что в октябре пользователь неоднократно искал в интернете сведения об Андрее Карлове
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© AP Photo/Burhan Ozbilici

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла РФ в Турции вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре, собирал информацию о нем еще с октября. Об этом сообщило во вторник Анатолийское агентство.

По его сведениям, эксперты изучили данные компьютера бывшего соседа по комнате Алтынташа и выяснили, что в октябре пользователь неоднократно искал в интернете сведения об Андрее Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".

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