Убийца посла РФ в Турции собирал данные о нем за два месяца до покушения

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Полицейский Мевлют Мерт Алтынташ, застреливший посла РФ в Турции вечером 19 декабря 2016 года в Анкаре, собирал информацию о нем еще с октября. Об этом сообщило во вторник Анатолийское агентство.

По его сведениям, эксперты изучили данные компьютера бывшего соседа по комнате Алтынташа и выяснили, что в октябре пользователь неоднократно искал в интернете сведения об Андрее Карлове, в том числе просматривались видео с участием российского дипломата.

Карлов был убит вечером 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший - полицейский Мевлют Мерт Алтынташ - был ликвидирован. В МИД РФ произошедшее квалифицировали как теракт, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Акт международного терроризма".