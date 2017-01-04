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Режим ЧП в Турции продлен еще на три месяца

Международная панорама
4 января, 0:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 4, января. /ТАСС
Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года сроком на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота
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МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Парламент Турции во вторник одобрил продление режима чрезвычайного положения еще на три месяца с 19 января. Об это сообщило Анатолийское агентство.

Режим ЧП был введен в Турции 21 июля 2016 года сроком на три месяца после предпринятой 15 июля попытки военного переворота. 11 октября парламент Турции утвердил продление режима еще на три месяца.

Мятеж в ночь с 15 на 16 июля устроила группа солдат и офицеров из Вооруженных сил Турции. В результате столкновений, произошедших в основном в Стамбуле и Анкаре, погибли 246 человек, не считая путчистов, более 2 тысяч получили ранения. Анкара обвиняет в непосредственной причастности к попытке путча живущего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и его сторонников.

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Попытка государственного переворота в Турции
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