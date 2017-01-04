Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФ

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Демократы совместно с республиканцами представят уже на этой неделе в Конгрессе США проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России. Данные меры планируется ввести в связи с действиями хакеров в США и странах Европы, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве, а также с событиями на востоке Украины и ходом урегулирования в Сирии. Об этом сообщил во вторник в эфире MSNBC сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), инициатор проекта.

Он дал ясно понять, что считает недостаточными дополнительные санкции против РФ, введенные президентом Бараком Обамой 29 декабря. "Президент Обама предпринял действия. Позже на этой неделе я с республиканцами представлю на рассмотрение законопроект с целью ужесточить санкции по линии Конгресса в отношении России из-за ее киберактивности против США. Они (россияне) также активно действуют в киберпространстве против демократических институтов в Европе, по-прежнему присутствуют на Украине, они не слишком помогают в плане урегулирования кризиса в Сирии", - утверждал сенатор.

При этом политик не уточнил, на какую поддержку среди республиканцев в Сенате он опирается или рассчитывает: в верхней палате Конгресса у демократов 48 голосов (считая двух независимых сенаторов, которые фактически поддерживают сторонников действующей администрации), у республиканцев - 52. Кардин считает приоритетом не обсуждение обоснованности выводов американских спецслужб об авторстве кибератак, а выбор способов адекватного ответа. "Нам нужно продемонстрировать решимость перед лицом подобного запугивания и подобных действий против демократических институтов", - полагает он.

Действия против России со стороны США

Обама в конце прошлого года подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США в 2017 финансовом году, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

Иными словам, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Именно сенатор Кардин в начале 2015 года внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан других стран.

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию. В Москве эти инсинуации решительно отвергают.