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Сенатор: демократы представят в Конгрессе проект ужесточения санкций против РФ

Международная панорама
4 января, 2:14 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Бен Кардин также считает недостаточными дополнительные санкции против РФ, введенные президентом Бараком Обамой 29 декабря
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© AP Photo/J. Scott Applewhite

НЬЮ-ЙОРК, 4 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Демократы совместно с республиканцами представят уже на этой неделе в Конгрессе США проект закона об ужесточении одностороннего режима санкций в отношении России. Данные меры планируется ввести в связи с действиями хакеров в США и странах Европы, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве, а также с событиями на востоке Украины и ходом урегулирования в Сирии. Об этом сообщил во вторник в эфире MSNBC сенатор Бен Кардин (демократ от штата Мэриленд), инициатор проекта.

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Он дал ясно понять, что считает недостаточными дополнительные санкции против РФ, введенные президентом Бараком Обамой 29 декабря. "Президент Обама предпринял действия. Позже на этой неделе я с республиканцами представлю на рассмотрение законопроект с целью ужесточить санкции по линии Конгресса в отношении России из-за ее киберактивности против США. Они (россияне) также активно действуют в киберпространстве против демократических институтов в Европе, по-прежнему присутствуют на Украине, они не слишком помогают в плане урегулирования кризиса в Сирии", - утверждал сенатор.

При этом политик не уточнил, на какую поддержку среди республиканцев в Сенате он опирается или рассчитывает: в верхней палате Конгресса у демократов 48 голосов (считая двух независимых сенаторов, которые фактически поддерживают сторонников действующей администрации), у республиканцев - 52. Кардин считает приоритетом не обсуждение обоснованности выводов американских спецслужб об авторстве кибератак, а выбор способов адекватного ответа. "Нам нужно продемонстрировать решимость перед лицом подобного запугивания и подобных действий против демократических институтов", - полагает он.

Действия против России со стороны США

Обама в конце прошлого года подписал законопроект о финансировании и направлениях политики Министерства обороны США в 2017 финансовом году, позволяющий, помимо прочего, вводить санкции в отношении граждан других стран, замешанных, по мнению Вашингтона, в коррупции или нарушении прав человека.

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Иными словам, речь идет о придании глобального характера "Акту о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского", который был принят Конгрессом США и подписан Обамой в декабре 2012 года. Именно сенатор Кардин в начале 2015 года внес на рассмотрение Конгресса законопроект, который был призван наделить главу администрации США полномочиями, позволяющими включать в черные списки граждан других стран.

29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления (бывшее ГРУ) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГУ. Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию. В Москве эти инсинуации решительно отвергают.

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