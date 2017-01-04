Нетаньяху: важно предотвратить принятие новой ближневосточной резолюции СБ ООН

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает первоочередной задачей предотвратить принятие СБ ООН еще одной резолюции по ближневосточному урегулированию после запланированной на 15 января международной конференции в Париже. Об этом премьер заявил на встрече с послами еврейского государства в странах Европы в здании МИД Израиля в Иерусалиме.

"Наша первоочередная задача - предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить решение "квартета" (РФ, США, ЕС, ООН - прим. ТАСС)", - сказал премьер главам израильских дипмиссий. Высказывания Нетаньяху на встрече с послами распространила его канцелярия.

"Парижская конференция - это пустой звук", - считает Нетаньяху. Однако, продолжил он, "есть признаки того, что будут попытки превратить принятые там решения в очередную резолюцию СБ". "И это уже - не пустой звук", - отметил премьер.

Для предотвращения появления такой резолюции "предпринимаются большие политические усилия", сообщил он. Нетаньяху, который также возглавляет МИД еврейского государства, указал послам, что такая работа "должна стать для них главной задачей в ближайшие дни". "Это не займет много времени, но в ближайшие две недели мы будем заниматься только этим, и мы должны добиться успеха", - сказал Нетаньяху. Он подчеркнул, что "это самое главное, это первоочередная задача".

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения этой резолюции ООН.

Международная конференция по ближневосточному урегулированию, проведение которой по инициативе Франции намечено на 15 января в Париже, пройдет без участия самих сторон конфликта. Израиль ранее уже призывал Францию отказаться от идеи созыва такой конференции, ссылаясь на то, что прогресс в мирном процессе возможен только в ходе прямых переговоров между самими израильтянами и палестинцами.