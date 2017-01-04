Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Нетаньяху: важно предотвратить принятие новой ближневосточной резолюции СБ ООН

Международная панорама
4 января, 2:58 UTC+3 ТЕЛЬ-АВИВ /Корр. ТАСС, Андрей Широков
Международная конференция по ближневосточному урегулированию, проведение которой по инициативе Франции намечено на 15 января в Париже
Материал из 1 страницы

ТЕЛЬ-АВИВ, 4 января. /Корр. ТАСС Андрей Широков/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает первоочередной задачей предотвратить принятие СБ ООН еще одной резолюции по ближневосточному урегулированию после запланированной на 15 января международной конференции в Париже. Об этом премьер заявил на встрече с послами еврейского государства в странах Европы в здании МИД Израиля в Иерусалиме.

Читайте также новости по теме:
Палестино-израильский конфликт
© AP Photo/Andrew Harnik
Нетаньяху: "энергичный ответ" на резолюцию ООН укрепит позиции Израиля
Квартирный вопрос: почему ООН запретила Израилю строить новые поселения
МИД Украины объяснил причины голосования за антиизраильскую резолюцию в СБ ООН

"Наша первоочередная задача - предотвратить еще одну резолюцию Совета Безопасности ООН, а также предотвратить решение "квартета" (РФ, США, ЕС, ООН - прим. ТАСС)", - сказал премьер главам израильских дипмиссий. Высказывания Нетаньяху на встрече с послами распространила его канцелярия.

"Парижская конференция - это пустой звук", - считает Нетаньяху. Однако, продолжил он, "есть признаки того, что будут попытки превратить принятые там решения в очередную резолюцию СБ". "И это уже - не пустой звук", - отметил премьер.

Для предотвращения появления такой резолюции "предпринимаются большие политические усилия", сообщил он. Нетаньяху, который также возглавляет МИД еврейского государства, указал послам, что такая работа "должна стать для них главной задачей в ближайшие дни". "Это не займет много времени, но в ближайшие две недели мы будем заниматься только этим, и мы должны добиться успеха", - сказал Нетаньяху. Он подчеркнул, что "это самое главное, это первоочередная задача".

23 декабря СБ ООН принял резолюцию 2334 с требованием к Израилю немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных палестинских территориях. Документ поддержали 14 стран - членов СБ, в то время как делегация США при голосовании воздержалась, не вняв призывам еврейского государства заблокировать текст. Израиль уже заявил, что не будет выполнять положения этой резолюции ООН.

Международная конференция по ближневосточному урегулированию, проведение которой по инициативе Франции намечено на 15 января в Париже, пройдет без участия самих сторон конфликта. Израиль ранее уже призывал Францию отказаться от идеи созыва такой конференции, ссылаясь на то, что прогресс в мирном процессе возможен только в ходе прямых переговоров между самими израильтянами и палестинцами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Страны
Израиль
Темы
Палестино-израильский конфликт
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
План "Дропшот": 60 лет апокалипсису, которого удалось избежать
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Три сотрудника саратовского правительства погибли в ДТП
2
СМИ: одному из главарей ИГ удалось пробраться в Европу вместе с 400 боевиками
3
Сестра Майкла Джексона поп-звезда Джанет родила первенца в 50 лет
4
Фуркад намерен обсудить с широким кругом биатлонистов возможный бойкот этапов КМ
5
В Калининграде самолет выкатился за пределы полосы в аэропорту
6
Белый дом: санкции против лидеров государств являются "чрезвычайной мерой"
7
Путин внес изменения в положение о прохождении военной службы и дисциплинарный устав ВС РФ
Темы дня
Реклама