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В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

Международная панорама
7 января, 18:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Четверо арестованных являются сослуживцами убившего Андрея Карлова полицейского, а пятый - активистом организации оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США
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© AP Photo/Emrah Gurel

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пять человек арестованы в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

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Четверо арестованных являются сослуживцами Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в органах МВД, а пятый - активистом организации оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Агентство отмечает, что пятый арестованный курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире.

Арестованным предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.

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