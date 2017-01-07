В Турции арестованы пять человек по делу об убийстве российского посла

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Пять человек арестованы в рамках расследования убийства посла России в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu со ссылкой на прокуратуру города Измир.

Четверо арестованных являются сослуживцами Мевлюта Мерта Алтынташа, убившего посла, в органах МВД, а пятый - активистом организации оппозиционера Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Агентство отмечает, что пятый арестованный курировал сторонников организации из числа курсантов полицейской школы в Измире.

Арестованным предъявлено обвинение в "принадлежности к вооруженной террористической организации".

Российский посол в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападавший был ликвидирован местными силами безопасности. В МИД РФ квалифицировали произошедшее как теракт. Посмертно Карлову было присвоено звание Героя России.