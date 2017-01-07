Италия отмечает 220-ю годовщину национального флага

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РИМ, 7 января. /Корр. ТАСС Алексей Букалов/. Италия отмечает 220-ю годовщину триколора - национального итальянского трехцветного флага. Выступая по этому случаю в городе Реджо-Эмилия (область Эмилия-Романья), президент Итальянской республики Серджо Маттарелла подчеркнул "фундаментальное значение национального единства и сплоченности итальянцев".
По его словам, "общество, которое имеет чувство общности, может более сильно ощущать ценность национального единства и в состоянии жить в государстве, приверженном универсальным ценностям и убежденно принадлежащем Европе". Маттарелла напомнил, что "Европа сумела освободиться от диктатур, принять и распространить демократические методы, что позволило нам свыше 70 лет жить в мире".
Именно в городе Реджо-Эмилия (насчитывает сейчас около 200 тыс. жителей - прим. ТАСС) 7 января 1797 года был впервые поднят новый флаг т.н. "Трансальпийской республики", которому суждено было стать государственным знаменем сначала Итальянского королевства, а после отмены монархии и Итальянской республики.
В Реджо-Эмилии также открыт отреставрированный и обновленный "Музей Триколора". Итальянское радио и телевидение рассказывают об основных вехах истории страны, о традициях антифашистской борьбы.