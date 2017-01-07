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Иракский Курдистан готов содействовать выводу отрядов курдов из Синджара

Международная панорама
7 января, 18:20 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ. 7 января. /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Безопасность в регионе будут обеспечивать совместные силы
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ. 7 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Руководство автономного Иракского Курдистана (ИК) готово содействовать выводу отрядов запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК) из района Синджар на севере Ирака. Об этом заявил премьер-министр Турции Бинали Йылдырым на совместной пресс-конференции с премьер-министром Ирака Хейдаром аль-Абади.

По его словам, "правительство ИК готово способствовать выводу формирований РПК из Синджара". Аль-Абади, в свою очередь, подчеркнул, что безопасность в регионе будут обеспечивать совместные силы, в состав которых войдет армия Ирака и курдские вооруженные формирования "пешмерга". Соответствующая договоренность достигнута между федеральным правительством Ирака и руководством Иракского Курдистана, подчеркнул иракский премьер.

Анкара уделяет особое внимание региону Синджар на севере Ирака, населенному преимущественно этническими туркоманами, так как опасается, что он может попасть под контроль РПК. Как заявил ранее президент Турции Тайип Эрдоган, республика не допустит, чтобы Рабочая партия Курдистана превратила Синджар в новый Кандиль - район на севере Ирака, где уже несколько десятилетий расположены базы и лагеря РПК.

Из Багдада Йылдырым направится в Эрбиль - административную столицу Иракского Курдистана, где встретится с главой автономного региона Масудом Барзани. Вместе с премьер-министром Турции в Ирак прибыли министр национальной обороны Фикри Ышык, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак. Как отмечают арабские СМИ, это первый визит в Ирак турецкой делегации такого уровня за последние два года.

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