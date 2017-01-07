Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Новый год
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.12:
$ 60.66
€ 63.81
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Киев заявил о разблокировании вопроса оплаты за водоснабжение ЛНР

Международная панорама
7 января, 19:26 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 7, января. /ТАСС
Уточняется, что 6 января 2017 года коммунальному предприятию была уплачена часть долга в сумме $389 тыс. за водоснабжение неподконтрольной властям Украины территории Луганской области
Материал из 1 страницы
© Станислав Красильников/ТАСС, архив

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Механизм оплаты долга за подачу воды провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Перовского водозабора запущен - часть долга погашена. Об этом сообщило министерство по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса и внутренне перемещенным лицам.

"Впервые задействован механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающему в отдельных районах Луганской области", - проинформировали в пресс-службе министерства, напомнив, что переговоры по этому вопросу в рамках минского процесса шли более года.

Смотрите также
Украина подтвердила прекращение подачи воды в ЛНР с Петровского водозабора

В частности уточняется, что "6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" (который берет воду с Петровского водозабора из реки Северский Донец - прим. ТАСС) была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен ($389 тыс. - прим. ТАСС) за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области".

На фоне того, что ранее вопрос водоснабжения долга не был решен по причине поиска сторонами приемлемых правовых механизмов его оплаты, в министерстве подчеркнули, что в осуществленных накануне "расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля".

Таким образом, теперь предприятие Попаснянский районный водоканал сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в луганском направлении, добавили в ведомстве. При этом в министерстве готовы "и в дальнейшем заботиться об украинских граждан, проживающих в отдельных районах Луганской области".

История проблемы

С начала 2016 года во время заседаний контактной группы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольных правительству Украины территориях Луганской области. По словам замминистра Украины по делам этих территорий Георгия Туки, на начало декабря задолженность властей ЛНР перед Попаснянским водоканалом, который является основным предприятием, обеспечивающим поставку воды как на подконтрольные, так и неподконтрольные правительству Украины территории Луганской области, составила свыше 121 млн гривен ($4,5 млн).

Смотрите также
На встрече "нормандской четверки" Киев пытался взыскать с ЛНР плату за воду

Как ранее заявлял представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, Украина требует от провозглашенной республики оплатить 270 млн гривен ($10 млн) за поставки воды, не заключив соответствующего соглашения. По его словам, в ходе состоявшегося в Берлине 19 октября саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины Киев попытался взыскать с Луганска эти деньги при помощи партнеров по "нормандскому формату", однако получил рекомендацию решать данный вопрос в рамках экономической подгруппы контактной группы.

В начале октября украинские водонапорные станции приостанавливали водоснабжение ЛНР из-за неоплаченных счетов. Тогда их оплатил Международный комитет Красного Креста, призвав членов контактной группы найти, наконец, взаимоприемлемое решение, и заявив, что с начала зимы оплачивать счета не будет. 1 декабря Киев вновь прекратил подачу воды с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции, ссылаясь на отсутствие соответствующей оплаты.

На встрече в Минске 7 декабря участники заседания контактной группы договорились найти правовые и технические средства для решения вопроса, в частности, подписать соответствующий протокол, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области. Тогда был указан семидневный срок для решения проблемы, однако в итоге понадобился месяц.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
В других СМИ
Реклама
Фото
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
15
Не менее 35 человек погибли в результате нападения на ночной клуб в Стамбуле
Игорь Додон во время церемонии инаугурации, 23 декабря
4
Игорь Додон вступил в должность президента Молдавии
Интересное
14 лучших фото недели: новогодние салюты, 105-летний рекордсмен и елки для слонов
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
"Доктор Лиза, мы не подведем"
Итоги-2016
100 лучших фотографий агентства ТАСС
Что искали россияне в 2016 году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле
2
Шварценеггер в ответ на критику Трампа предложил ему дружбу
3
Шестилетний ребенок пропал в Ленобласти, возбуждено уголовное дело
4
Народная артистка РФ Марина Неелова "сбежала" от юбилея в Лондон
5
По факту гибели ребенка на востоке Москвы возбуждено уголовное дело
6
AliExpress приостановил доставку товаров в Россию через SPSR
7
Суд Киева разрешил задержать Януковича по так называемому "церковному делу"
Темы дня
Реклама