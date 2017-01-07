Киев заявил о разблокировании вопроса оплаты за водоснабжение ЛНР

КИЕВ, 7 января. /ТАСС/. Механизм оплаты долга за подачу воды провозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Перовского водозабора запущен - часть долга погашена. Об этом сообщило министерство по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса и внутренне перемещенным лицам.

"Впервые задействован механизм оплаты долга за водоснабжение населению Украины, проживающему в отдельных районах Луганской области", - проинформировали в пресс-службе министерства, напомнив, что переговоры по этому вопросу в рамках минского процесса шли более года.

В частности уточняется, что "6 января 2017 года коммунальному предприятию "Попаснянский районный водоканал" (который берет воду с Петровского водозабора из реки Северский Донец - прим. ТАСС) была уплачена часть долга в сумме 10,5 млн гривен ($389 тыс. - прим. ТАСС) за водоснабжение неподконтрольной правительству Украины территории Луганской области".

На фоне того, что ранее вопрос водоснабжения долга не был решен по причине поиска сторонами приемлемых правовых механизмов его оплаты, в министерстве подчеркнули, что в осуществленных накануне "расчетах задействованы предприятия, зарегистрированные на подконтрольной правительству Украины территории и осуществляющие деятельность в рамках украинского правового поля".

Таким образом, теперь предприятие Попаснянский районный водоканал сможет погасить задолженность перед поставщиком электроэнергии и возобновить поставки питьевой воды в луганском направлении, добавили в ведомстве. При этом в министерстве готовы "и в дальнейшем заботиться об украинских граждан, проживающих в отдельных районах Луганской области".

История проблемы

С начала 2016 года во время заседаний контактной группы по вопросам урегулирования конфликта в Донбассе неоднократно поднимался вопрос по поиску практических механизмов оплаты долга за водоснабжение на неподконтрольных правительству Украины территориях Луганской области. По словам замминистра Украины по делам этих территорий Георгия Туки, на начало декабря задолженность властей ЛНР перед Попаснянским водоканалом, который является основным предприятием, обеспечивающим поставку воды как на подконтрольные, так и неподконтрольные правительству Украины территории Луганской области, составила свыше 121 млн гривен ($4,5 млн).

Как ранее заявлял представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего, Украина требует от провозглашенной республики оплатить 270 млн гривен ($10 млн) за поставки воды, не заключив соответствующего соглашения. По его словам, в ходе состоявшегося в Берлине 19 октября саммита лидеров России, Франции, Германии и Украины Киев попытался взыскать с Луганска эти деньги при помощи партнеров по "нормандскому формату", однако получил рекомендацию решать данный вопрос в рамках экономической подгруппы контактной группы.

В начале октября украинские водонапорные станции приостанавливали водоснабжение ЛНР из-за неоплаченных счетов. Тогда их оплатил Международный комитет Красного Креста, призвав членов контактной группы найти, наконец, взаимоприемлемое решение, и заявив, что с начала зимы оплачивать счета не будет. 1 декабря Киев вновь прекратил подачу воды с Петровского водозабора и более чем вдвое сократил объемы поставок с Западной фильтровальной станции, ссылаясь на отсутствие соответствующей оплаты.

На встрече в Минске 7 декабря участники заседания контактной группы договорились найти правовые и технические средства для решения вопроса, в частности, подписать соответствующий протокол, который бы позволил разблокировать работу Попаснянского водоканала на территории Луганской области. Тогда был указан семидневный срок для решения проблемы, однако в итоге понадобился месяц.