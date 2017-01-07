Экс-шеф Пентагона: ядерная опасность сейчас выше, чем во время холодной войны

ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Бывший министр обороны США и один из ведущих американских специалистов по вопросам ядерной безопасности Уильям Перри убежден, что "опасность ядерной катастрофы того или иного рода на сегодняшний день выше, чем во времена холодной войны". Он подтвердил это в интервью вашингтонскому журналу Politico.

"Мы возвращаемся обратно к тем угрозам, с которыми сталкивались во времена холодной войны, - утверждал 89-летний эксперт, работавший почти во всех американских администрациях со времен Дуайта Эйзенхауэра, а Пентагон возглавлявший при Билле Клинтоне. - В 1990, 1991, 1992 годах мне казалось, что мы их оставили позади. Но теперь мы начинаем их заново изобретать... Те, кто помоложе, этого не переживали, но если ты пережил кубинский ракетный кризис, наблюдая за развитием событий с близкого расстояния, если ты точно так же переживал ложную (ядерную) тревогу, то ты понимаешь, насколько все это опасно, и исходишь из необходимости сделать все возможное, чтобы подобное не повторилось".

Поэтому Перри, по определению Politico, "стал ядерной совестью" США и старается как можно больше привлекать внимание к таким проблемам, как возможность "кошмарного просчета в отношениях с Россией", как "региональная ядерная война" или "террористическая атака" с применением оружия массового уничтожения. "Хочу быть вполне ясно понятым, - сказал он. - Я не считаю, что это вероятно в нынешнем году или в следующем, или когда-либо в обозримом будущем. Но последствия так велики, что к этому надо относиться серьезно, и есть вещи, которые можно сделать для значительного снижения вероятности всего этого, но которые мы просто не делаем".

Согласно публикации, недавно Перри обсуждал эти темы со своими российскими единомышленниками на форуме в Люксембурге. "Решение найти можно, - сказал он. - Когда ты пророк судного дня, то тобою движет не возвещение конца света, а мысль о том, что можно сделать, чтобы его избежать. В этом и заключается оптимизм".