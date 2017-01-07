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Бывший президент Португалии Мариу Соареш скончался в возрасте 92 лет

Международная панорама
7 января, 19:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, января. /ТАСС
Он был основателем Социалистической партии Португалии и считается основоположником демократии в стране
Материал из 1 страницы
© EPA/JOSE SENA GOULAO

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Экс-президент Португалии Мариу Соареш, находившийся у власти с 1986 по 1996 год, скончался в одной из больниц Лиссабона на 93-м году жизни. Об этом сообщило в субботу AFP со ссылкой на представителя медучреждения.

По информации агентства, бывший глава Португалии был помещен 13 декабря 2016 года в госпиталь Красного Креста с признаками общего ухудшения состояния его здоровья.

Мариу Соареш был основателем Социалистической партии Португалии и считается основоположником демократии в стране.

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