КНДР пригрозила США наращиванием потенциала для нанесения ядерного удара

ООН, 7 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. КНДР будет продолжать значительно наращивать возможности по нанесению превентивного ядерного удара по США и их союзникам, если те будут и дальше угрожать Пхеньяну и проводить в регионе военные учения. С таким предупреждением выступил постоянный представитель КНДР при ООН Ча Сон Нам в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

"До тех пор, пока Соединенные Штаты и их последователи будут продолжать ядерные угрозы и шантаж, а также пока они не прекратят проводить военные учения на нашем пороге, представляя их в качестве ежегодных событий, наш оборонный потенциал и возможности для нанесения превентивного удара с упором на ядерные силы будут значительно наращиваться", - написал дипломат.

Обоснование санкций

В документе, обнародованном северокорейской дипмиссией, Ча Сон Нам выразил недовольство полученным от секретариата ООН ответом на просьбу обосновать законность санкций, введенных Советом Безопасности в отношении страны с целью помешать ей разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки.

В пояснительной записке, направленной в постпредство КНДР в декабре, заместитель генсека ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман сослался на статью 39 главы VII Устава организации, в соответствии с которой Совет Безопасности "определяет существование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии и делает рекомендации или решает о том, какие меры следует предпринять в соответствии со статьями 41 и 42 для поддержания или восстановления международного мира и безопасности".

Ча Сон Нам в очередной раз попытался оспорить позицию Совбеза ООН, которая состоит в том, что ядерные испытания и пуски баллистических ракет КНДР под прикрытием вывода спутников на орбиту представляют угрозу международному миру и безопасности. В качестве аргумента он вновь привел тот факт, что ядерные державы, в том числе США, более 2 тысяч раз проводили подобные испытания, и ни одно из них не рассматривалось в качестве угрозы. "Это явно доказывает, что статья 39 Устава ООН не имеет никакого отношения к каким-либо ядерным испытаниям или запускам спутников", - утверждал дипломат.

Пхеньян считает санкции ООН аморальными

По его словам, проводя "испытания водородной бомбы, ядерной боеголовки и пуски различных средств для нанесения удара, включая межконтинентальные баллистические ракеты", КНДР осуществляет свои законные права, принимая оборонительные меры, которые способны "стереть источник провокации в случае посягательства враждебных сил на суверенитет" страны. При этом он назвал принятые СБ ООН резолюции "противоправными и аморальными", так как они запрещают ввоз в КНДР "даже спортивных винтовок, патронов к ним, а также луков и стрел". Ча Сон Нам приравнял это к преступлениям против человечности, а также заявил, что санкции против КНДР "серьезно угрожают праву нашего народа на существование и разрушают современную цивилизацию, возвращая весь мир в средние века".

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. Ограничительные меры, предусмотренные последней резолюцией (принята 30 ноября 2016 г.), касаются лизинга и фрахта судов в КНДР, их страхования, научно- технического сотрудничества (за исключением обменов в области медицины), транзита через территорию Северной Кореи. В документе отмечается, что вводимые меры "не призваны иметь негативные гуманитарные последствия для гражданского населения КНДР".