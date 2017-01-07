Саудовская полиция ликвидировала двух террористов на севере Эр-Рияда

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали двух "опасных террористов" в результате операции на севере Эр-Рияда. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, столичная полиция в субботу утром получила данные, что в одном из жилых домов в районе Эль-Ясмин забаррикадировались боевики с поясами смертников. На требование властей сложить оружие и сдаться властям террористы ответили стрельбой. В результате перестрелки уничтожены два экстремиста, оба саудовские подданные. Сотрудники полиции не пострадали.

При обыске в квартире, где укрывались преступники, были обнаружены взрывчатые вещества и аппаратура для производства самодельных бомб. По заявлению МВД, один из нейтрализованных террористов подозревался в причастности к взрыву в мечети города Абха (административный центр провинции Асир), ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В начале августа 2015 года боевик с поясом смертника устроил теракт в мечети при базе сил спецназа Саудовской Аравии в городе Абха. Жертвами стали 17 человек, ранения получили несколько десятков. Все погибшие были военнослужащими специальных войск королевства. Власти Саудовской Аравии объявили вознаграждение в размере 5 млн риалов (более $1,33 млн) тому, кто окажет содействие в поимке нескольких подозреваемых в организации теракта.