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Саудовская полиция ликвидировала двух террористов на севере Эр-Рияда

Международная панорама
7 января, 20:47 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
Сотрудники полиции в результате операции не пострадали
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 7 января. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Силы безопасности Саудовской Аравии ликвидировали двух "опасных террористов" в результате операции на севере Эр-Рияда. Об этом сообщил телеканал "Аль-Арабия".

По его информации, столичная полиция в субботу утром получила данные, что в одном из жилых домов в районе Эль-Ясмин забаррикадировались боевики с поясами смертников. На требование властей сложить оружие и сдаться властям террористы ответили стрельбой. В результате перестрелки уничтожены два экстремиста, оба саудовские подданные. Сотрудники полиции не пострадали.

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При обыске в квартире, где укрывались преступники, были обнаружены взрывчатые вещества и аппаратура для производства самодельных бомб. По заявлению МВД, один из нейтрализованных террористов подозревался в причастности к взрыву в мечети города Абха (административный центр провинции Асир), ответственность за который взяла на себя группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В начале августа 2015 года боевик с поясом смертника устроил теракт в мечети при базе сил спецназа Саудовской Аравии в городе Абха. Жертвами стали 17 человек, ранения получили несколько десятков. Все погибшие были военнослужащими специальных войск королевства. Власти Саудовской Аравии объявили вознаграждение в размере 5 млн риалов (более $1,33 млн) тому, кто окажет содействие в поимке нескольких подозреваемых в организации теракта.

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