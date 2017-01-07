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Корбин призвал Мэй к ответу за кризис в системе здравоохранения Британии

Международная панорама
7 января, 21:35 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Лидер Лейбористской партии потребовал от премьер-министра объяснить парламентариям, как она решит вопрос того, что больницы перестали справляться с потоком пациентов
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Джереми Корбин

Джереми Корбин

© EPA/WILL OLIVER

ЛОНДОН, 7 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Лидер оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбин  потребовал от премьер-министра страны Терезы Мэй отчитаться в 9 января перед депутатами Палаты общин за провалы правительства тори в сфере оказания медицинских услуг населению. Он также призвал главу правящего кабинета доложить парламентариям, каким образом она собирается "исправить свою неспособность управлять национальной системой здравоохранения", которая проявилась в том, что больницы перестали справляться с потоком пациентов.

"Люди лежат на каталках в коридорах, ожидая, когда их осмотрят. Больницы вынуждены были закрыть свои двери, будучи неспособными принять пациентов. Система здравоохранения работает на пределе своих возможностей. Однако этот кризис не связан со вспышкой какого-либо заболевания. Это кризис, который был сотворен на Даунинг-стрит этим правительством", - заявил Корбин, назвавший сложившуюся в медицинских учреждениях ситуацию "национальным скандалом", а сам кризис - "беспрецедентным".

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Поводом для столь эмоционального заявления лидера оппозиции послужили слова главы Британского комитета Красного Креста и Красного Полумесяца Майка Адамсона, который охарактеризовал ситуацию, сложившуюся в системе здравоохранения Великобритании, как "гуманитарный кризис". Он сообщил, что больницы "испытывают давление на фоне всевозрастающего хаоса".

Наглядным примером последнего служит то обстоятельство, что волонтерам Красного Креста приходится забирать из больничных палат одиноких пациентов и доставлять их домой только лишь для того, чтобы освободить койки для тех, кто еще больше нуждается в госпитализации. И такую работу им приходится проделывать более чем в 100 больницах на территории Соединенного Королевства. Адамсон констатировал, что те сотни тысяч британцев, которые привыкли получать необходимую социальную помощь, в последнее время ее лишились в результате предпринятых правительством тори сокращений в данной сфере.

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Персоны
Мэй, Тереза Корбин, Джереми
Страны
Великобритания
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