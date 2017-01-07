Эстонскую Партию реформ возглавил Ханно Певкур

ТАЛЛИН, 7 января. /ТАСС/. Новым председателем эстонской Партии реформ стал бывший глава МВД этой страны Ханно Певкур. Соответствующее решение было принято на съезде партии 7 января.

За Певкура отдали свои голоса 1048 членов партии, за его соперника, председателя парламентской фракции Партии реформ Кристена Михала - 635.

Предыдущий лидер Партии реформ Таави Рыйвас подал в остатку с этого поста в декабре. Ранее Рыйвас покинул пост премьер-министра Эстонии после того, как 9 ноября парламент выразил ему вотум недоверия. Новую правящую коалицию возглавила Центристская партия.

Партия реформ - крупнейшая парламентская партия Эстония, она контролирует 30 мест 101-местного парламента (Рийгикогу).