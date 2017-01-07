Венесуэла полностью открыла границу с Бразилией

МЕХИКО, 7 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Венесуэльские власти разрешили переход через границу с Бразилией, которая была закрыта с середины декабря 2016 года. Об этом сообщило агентство EFE со ссылкой на свои источники в Министерстве иностранных дел Бразилии. Протяженность границы между двумя странами составляет около 2,2 тыс. км.

"Начиная со вчерашнего дня (6 января), граница полностью открыта", - указали в бразильском МИД.

Переход, соединяющий венесуэльский город Санта-Элена-де-Уайрен с бразильским муниципалитетом Паракайма, работает в нормальном режиме. Граница была закрыта по распоряжению венесуэльского правительства для борьбы с контрабандой банкнот в 100 боливаров, которые выводятся из обращения.

Изначально власти собирались уже во второй половине декабря полностью прекратить хождение этой купюры. Тем не менее, 17 декабря, после акций протеста и беспорядков, они продлили ее обращение до 2 января 2017 года, а позднее - до 20 января.

Необходимость появления купюр большого номинала обусловлена высокими темпами инфляции в южноамериканском государстве, которое на протяжении последних лет переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам экономиста и члена Национальной Ассамблеи (парламента) Венесуэлы Хосе Герры, в 2016 году инфляция в стране превысила 500%.