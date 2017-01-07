СМИ назвали имя напавшего на ночной клуб в Стамбуле

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Полиция Турции установила личность террориста, подозреваемого в совершении теракта в ночном клубе в Стамбуле. Об этом сообщила электронная версия газеты Daily Sabah.

По данным издания, нападавший - выходец из Узбекистана Абдулгадир Машарипов, также известный как Абу Мухаммед Хорасан. Других подробностей не приводится.

Ранее, 4 января, стало известно, что турецкая полиция задержала в Измире пятерых подозреваемых в причастности к организации нападения. В тот же день о факте установления личности нападавшего сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. "Личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена", - приводило слова министра Анатолийское агентство, однако имя не называлось.

В ночь на 1 января неизвестный устроил стрельбу в ночном клубе Reina ("Рейна") в стамбульском районе Ортакёй. Жертвами стали 39 человек, 16 из них - иностранцы, в том числе одна россиянка. Также погибли подданные Саудовской Аравии, Марокко и Иордании и граждане Ливана, Ливии и Израиля. Экстремисты ИГ взяли на себя ответственность за данную вылазку.