Демократы в США потребовали затормозить процесс утверждения назначенцев Трампа

ВАШИНГТОН, 7 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Представители Демократической партии США потребовали затормозить процесс утверждения кандидатур, выдвинутых избранным президентом страны республиканцем Дональдом Трампом в состав своей формируемой администрации. Официальный представитель Национального комитета Демократической партии США Адриенн Уотсон выступила с заявлением, в котором подчеркнула, что соответствующие слушания в Сенате США следует отложить до окончания всех необходимых проверок.

"Проводить слушания по людям, выдвинутым избранным президентом Дональдом Трампом, до завершения базовых этических проверок - дело беспрецедентное и вызывающее глубокую тревогу", - заявила партийный функционер. "Эти поспешные слушания должны быть отложены до окончания этических проверок, а если Трамп и возглавляемый республиканцами Сенат этого не сделают, то из этого будет следовать только один обоснованный вывод: что они боятся того, что может выясниться", - добавила она.

Поводом для демарша стало письмо, направленное ранее директором управления правительственной этики Уолтером Шаубом, назначенцем действующего президента США Барака Обамы, в адрес двух видных сенаторов-демократов. Шауб жаловался, что его подчиненные не справляются с большим объемом работы по проверке выдвиженцев Трампа, в частности из-за того, что номинации с ними заранее не согласовывались на предмет подобных проверок.

По его словам, "в прошлом в подавляющем большинстве случаев работа по этике завершалась до объявления о номинациях". "Мне не известно ни одного случая за четыре десятилетия существования (управления), когда бы Сенат проводил слушания по утверждению кандидатур до завершения процесса этических проверок выдвиженца", - подчеркнул Шауб. Теперь же "по нескольким кандидатурам" уже назначены слушания, хотя проверки еще не окончены, предупредил он.

Шауб считает, что это "вызывает большую тревогу", поскольку чревато выявлением в будущем "потенциально неизвестных или неурегулированных этических проблем".

Комментируя ситуацию, газета The Hill, специализирующаяся на освещении работы Конгресса США, указывает, что там уже назначены слушания, в частности, по утверждению кандидатур главы нефтяной корпорации ExxonMobil Рекса Тиллерсона на пост госсекретаря и сенатора Джеффа Сешнса - на пост министра юстиции США. При этом издание напоминает, что в 2009 году, когда Сенат контролировали демократы, сразу семь назначенцев президента Барака Обамы прошли утверждение в верхней палате Конгресса за один день.

Шауб завершил свое письмо заверением, что, "пока он остается директором", его подчиненные "не пойдут под нажимом ни на какие компромиссы и не станут игнорировать ситуации, связанные с конфликтом интересов".