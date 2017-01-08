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Экс-посол Великобритании в ЕС Айвэн Роджерс уволился из МИД

Международная панорама
8 января, 0:11 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Дипломат самолично принял соответствующее решение
Материал из 1 страницы
© EPA/THIERRY ROGE

ЛОНДОН, 8 января. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Один из самых известных британских дипломатов Айвэн Роджерс уволился из МИД Соединенного Королевства спустя четыре дня после своей отставки с поста посла Великобритании в Европейском союзе. Об этом сообщило британское внешнеполитическое ведомство.

"Сэр Айвэн Роджерс подал в отставку в качестве постоянного представителя Великобритании в Брюсселе 3 января. Он не стал претендовать на какое-либо дальнейшее назначение по линии государственной службы, и по этой причине его увольнение как госслужащего вступает в силу немедленно. Мы признательны сэру Айвэну за его работу в Брюсселе и на других высоких должностях, которые он занимал в государственном аппарате", - отметил официальный представитель британского МИД. На вопрос о том, пытались ли удержать Роджерса, он ответил, что дипломат сам принял такое решение.

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Уход Роджерса, который был одним из главных консультантов премьера Терезы Мэй по проблематике Brexit, с поста постоянного представителя Великобритании при ЕС стал неожиданностью для политических аналитиков. Не позднее 31 марта правительство Соединенного Королевства должно ввести в действие Статью 50 Лиссабонского договора. Эта статья формально запускает двухлетнюю процедуру выхода страны из ЕС, после чего официальный Лондон должен приступить к переговорам с Брюсселем об условиях Brexit. Роджерсу в этих переговорах отводилась одна из ключевых ролей.

4 января стало известно, что причиной его ухода с поста посла в ЕС стало просочившееся в прессу электронное письмо. В нем Роджерс критиковал действия нынешнего британского правительства, которое, по его мнению, опирается "на беспочвенные аргументы и беспорядочное мышление" в вопросе выхода страны из Евросоюза.

После отставки Роджерса правительство назначило новым постоянным представителем Великобритании при ЕС Тима (Тимоти) Барроу, который в 2011-2015 годах работал послом Соединенного Королевства в Москве.

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