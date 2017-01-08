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Повстанцы в Кот-д'Ивуаре освободили правительственную делегацию

Международная панорама
8 января, 1:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС
Участники делегации удерживались в одном из административных зданий города Буаке в течение нескольких часов
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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Военнослужащие в Кот- д'Ивуаре, поднявшие бунт с требованиями повышения жалования и улучшения условий жизни и труда, позволили прибывшей на переговоры в город Буаке правительственной делегации во главе с министром Ален-Ришаром Донвахи, ответственным за оборону страны, покинуть административное здание. В нем чиновники удерживались на протяжении нескольких часов. Об этом со ссылкой на очевидцев сообщает сегодня агентство Reuters.

Ранее стало известно о достижении соглашения властями Кот-д'Ивуара с бунтующими военнослужащими о прекращении продолжающихся второй день беспорядков. Как заявил президент страны Алассан Уаттара, "требования солдат, касающиеся надбавок и улучшения жизненных условий, будут учтены". Кроме того, глава государства призвал военнослужащих "вернуться в казармы, чтобы принятые решения могли быть выполнены в спокойной обстановке".

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Однако бунтовщиков не устроили слова Уаттары. Они запретили Донвахи и другим членам правительственной делегации покидать административное здание. Кроме того, военнослужащие требовали от президента назвать точную дату выполнения их требований и огласить сумму, которую получат недовольные. Как отмечало агентство Reuters, бунтующие открыли по зданию огонь, члены делегации оказались заблокированы внутри.

Группа военнослужащих в ночь с 5 на 6 января вступила в перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, похитила оружие из полицейских участков второго по величине города Буаке в центральной части Кот-д'Ивуара, после чего заняла боевые позиции на въездах в город. Позже военнослужащие подняли бунт еще в двух городах Кот-д'Ивуара - Далоа и Корого. Хорошо вооруженные повстанцы взяли под контроль некоторые дороги. Силы безопасности покинули населенные пункты, где произошли беспорядки.

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