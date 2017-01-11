В Абу-Даби создадут специальный суд и прокуратуру по делам туристов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Специальный суд и прокуратура по делам туристов будут созданы в столице Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Как сообщило во вторник информационное агентство WAM, ОАЭ станут первой страной, где появится судебная инстанция и надзорный орган для путешественников.

Данное решение было принято министром по президентским делам шейхом Мансуром бен Заидом аль-Нахайяном "с целью улучшения конкурентоспособности экономики эмирата Абу-Даби посредством укрепления его позиций в мире в качестве туристического направления, а также с тем, чтобы правительство Абу-Даби к 2030 году вошло в пятерку лучших в мире".

Генеральный прокурор эмирата Абу-Даби Али Мухаммед аль Балуши подчеркнул важность данного нововведения, заявив, что учреждение такого суда произойдет в рамках развития туристического сектора в эмирате за счет реорганизации судебной системы в соответствии с международными стандартами. По его словам, это будет также способствовать созданию четкой нормативно-правовой базы по вопросам, с которыми может столкнуться турист во время поездки в ОАЭ.

Арабские Эмираты - одно из наиболее популярных туристических направлений на Ближнем Востоке, в том числе и среди россиян. По данным, опубликованным в материалах Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в период с января по сентябрь 2016 года ОАЭ посетили 322 тысячи граждан РФ.