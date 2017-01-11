Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Керри посетит Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию

Международная панорама
11 января, 1:40 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Дмитрий Кирсанов
В последние дни своей работы на посту главы Госдепа Джон Керри примет участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Джон Керри отправляется с визитами во Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию. Об этом сообщил 10 января начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, 13-14 января уходящий глава внешнеполитического ведомства США будет находиться в Ханое, Хошимине, а также в одной из провинций Вьетнама в дельте реки Меконг. 15 января он посетит Париж для участия в конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Из французской столицы Керри отправится в Лондон для переговоров по "ситуации в Сирии и другим глобальным и региональным вопросам". А 17-18 января шеф американской дипломатии будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

20 января в Вашингтоне произойдет смена власти: нынешняя администрация США во главе с демократом Бараком Обамой передаст полномочия новому правительству избранного президента-республиканца Дональда Трампа.

Смотрите также

Керри надеется, что Трамп найдет пути для взаимодействия с Россией
Госдеп сообщил о беседе Керри и Тиллерсона
Керри предостерег Трампа от отмены санкций против РФ без дополнительных договоренностей

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Керри, Джон
Страны
США
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
3
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
6
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
7
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
Темы дня
Реклама