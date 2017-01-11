Керри посетит Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию

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ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Джон Керри отправляется с визитами во Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию. Об этом сообщил 10 января начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.
По его словам, 13-14 января уходящий глава внешнеполитического ведомства США будет находиться в Ханое, Хошимине, а также в одной из провинций Вьетнама в дельте реки Меконг. 15 января он посетит Париж для участия в конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Из французской столицы Керри отправится в Лондон для переговоров по "ситуации в Сирии и другим глобальным и региональным вопросам". А 17-18 января шеф американской дипломатии будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.
20 января в Вашингтоне произойдет смена власти: нынешняя администрация США во главе с демократом Бараком Обамой передаст полномочия новому правительству избранного президента-республиканца Дональда Трампа.