Керри посетит Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Госсекретарь США Джон Керри отправляется с визитами во Вьетнам, Францию, Великобританию и Швейцарию. Об этом сообщил 10 января начальник пресс-службы Госдепартамента США Джон Кирби.

По его словам, 13-14 января уходящий глава внешнеполитического ведомства США будет находиться в Ханое, Хошимине, а также в одной из провинций Вьетнама в дельте реки Меконг. 15 января он посетит Париж для участия в конференции по мирному урегулированию на Ближнем Востоке. Из французской столицы Керри отправится в Лондон для переговоров по "ситуации в Сирии и другим глобальным и региональным вопросам". А 17-18 января шеф американской дипломатии будет принимать участие во Всемирном экономическом форуме в Давосе.

20 января в Вашингтоне произойдет смена власти: нынешняя администрация США во главе с демократом Бараком Обамой передаст полномочия новому правительству избранного президента-республиканца Дональда Трампа.