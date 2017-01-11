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Эксперты: назначение Фриланд негативно скажется на отношениях Канады и РФ

Международная панорама
11 января, 2:09 дата обновления: 11 января, 3:05 UTC+3 ОТТАВА /Корр. ТАСС, Даниил Студнев
Профессор университета Оттавы Пол Робинсон напомнил, что Фриланд еще будучи журналистом критиковала Россию, а Владимира Путина она видит только в негативном свете
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ОТТАВА, 11 января. /Корр. ТАСС Даниил Студнев/. Назначение Христи Фриланд новым главой канадского МИД может негативно повлиять на непростые отношения Канады и России. Такое мнение во вторник высказал корреспонденту ТАСС профессор университета Оттавы, специалист по России и Восточной Европе Пол Робинсон.

"Это плохой знак, так как будущее канадско-российских отношений вызывает озабоченность", - сказал он. Робинсон напомнил, что Фриланд в 2014 году оказалась в подготовленном Москвой в ответ на аналогичные действия Оттавы списке канадских чиновников, которым запрещен въезд в Россию. "Новому главе МИД Канады запрещен въезд в Российскую Федерацию. Должно быть, это первый случай в международной политике", - сказал профессор.

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Эксперт также отметил, что Фриланд оказалась в этом списке неслучайно. "Еще будучи журналистом она критиковала современную Россию, а героями РФ, по ее мнению, являются оппозиционеры Касьянов, Каспаров и Ходорковский. Президента РФ Владимира Путина и его окружение она видит только в негативном свете", - сказал он.

Робинсон также напомнил, что Фриланд приняла новую позицию правительства премьер-министра Джастина Трюдо, которая предполагает возобновить прерванные в 2014 году отношения с Москвой, но с оговорками. Он пояснил, что, по мнению Фриланд, новый диалог означает "читать лекции России о ее поведении (на международной арене)". "То есть говорить России, а не разговаривать с ней", - заключил эксперт.

О возможности улучшения отношений

После назначения Христи Фриланд не стоит ожидать улучшения отношений между Россией и Канадой, но на смену курса Оттавы могут повлиять перемены в политике в отношении РФ со стороны Европейского союза или США. Такое мнение во вторник выразил в беседе с корреспондентом ТАСС политолог, профессор Карлтонского университета канадской столицы Петр Дуткевич.

"Я не вижу в ближайшей перспективе каких-либо улучшений канадско-российских отношений", - сказал он. Эксперт пояснил, что Фриланд активно поддерживает украинскую диаспору в Канаде и Украину, а также известна своей критикой в адрес России.

Дуткевич полагает, что в ближайшие несколько месяцев двусторонние связи, которые в последние месяцы начали постепенно восстанавливаться (в частности, в Оттаве в ноябре прошлого года впервые с 2011 года состоялась российско-канадская конференция по Арктике), будут снова заморожены. "Необходимо посмотреть на возможности (улучшения отношений), которые могут появиться в Европейском союзе или США, так как в самой Канаде этого ждать не стоит", - сказал профессор. Он пояснил, что при смене курса во взаимоотношениях с Россией со стороны ЕС или США Канада "может попытаться его скопировать".

Назначение Фриланд

Премьер-министр Джастин Трюдо 10 января принял решение назначить министра международной торговли Христю Фриланд главой МИД страны. До прихода в политику в 2013 году она занималась журналистикой.

У Фриланд по матери украинские корни и она известна своей жесткой антироссийской позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе. В ходе предвыборной парламентской кампании 2015 года она обещала избирателям, что Либеральная партия приложит все силы, чтобы принять канадскую версию американского "Акта о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского".

Развитие сотрудничества между Канадой и Россией было практически полностью приостановлено в 2014 году по инициативе правительства бывшего премьер-министра Стивена Харпера после воссоединения Крыма с РФ и конфликта на востоке Украины.

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