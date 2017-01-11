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Экс-премьер Бельгии предложил план выстраивания новых отношений с Россией

Международная панорама
11 января, 2:47 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Антон Долгунов
Отношения ЕС и РФ должны воссоздать европейскую архитектуру безопасности, уверен политик
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БЕРЛИН, 11 января. /Корр. ТАСС Антон Долгунов/. Европейский союз мог бы выстраивать новые отношения с Россией, которые при соблюдении Москвой международного права и прав человека предусматривали бы создание зоны свободной торговли. Соответствующее мнение выразил в опубликованной статье в немецкой газете Welt бывший бельгийский премьер Ги Верхофстадт, лидер фракции Альянса либералов и демократов за Европу (АЛДЕ) в Европарламенте.

"Эти новые отношения между ЕС и Россией должны иметь четыре опоры, главная цель которых - противостоять наращиванию вооружений и воссоздать европейскую архитектуру безопасности", - пишет политик.

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В качестве первых двух опор Верхофстадт называет необходимость продолжать оказывать давление на Россию посредством санкций вкупе с поддержанием диалога и применением дипломатических рычагов. Цель таких мер - побудить Москву к соблюдению прав человека и международного права, утверждает бывший премьер.

При условии, что будет достигнут прогресс по этим двум пунктам, можно будет рассмотреть "более тесное экономическое сотрудничество" с Москвой, полагает он. "Экономическая опора дает новую перспективу длительного сотрудничества с постепенной отменой таможенных сборов и с долгосрочной целью создания зоны свободной торговли от Лиссабона до Владивостока", - написал Верхофстадт. "При этом экономическая помощь могла бы сделать возможными необходимые реформы и одновременно улучшить инвестиционный климат в России", - говорится в статье.

Четвертым пунктом экс-премьер называет сотрудничество Европейского союза с российскими неправительственными организациями, гражданскими активистами и представителями СМИ.

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