В Венесуэле по подозрению в коррупции арестован глава крупной госкомпании

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МЕХИКО, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Венесуэлы отправили в отставку и задержали руководителя крупной государственной компании Petroquimica de Venezuela (Pequiven). Как сообщил во вторник ее исполнительный вице-президент Тарек эль-Айссами, Хуанкарло Депабло Контрерас лишился своего поста в том числе по подозрению в коррупции.
"Несколько часов назад президент Николас Мадуро призвал обратить внимание на главу государственной компании, стало известно о серьезных фактах коррупции, - заявил эль-Айссами. - Глава Pequiven был уволен, он задержан и дает показания по поводу обнаруженных нарушений". Новым руководителем компании по поручению главы государства был назначен генерал-майор Рубен Авила Авила.
Существующая с 1977 года Pequiven занимается производством и продажей различных нефтехимических продуктов, в том числе удобрений, пластмасс и смол.