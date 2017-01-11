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В Венесуэле по подозрению в коррупции арестован глава крупной госкомпании

Международная панорама
11 января, 3:22 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
Новым главой Petroquimica de Venezuela по поручению президента Николаса Мадуро назначен генерал-майор Рубен Авила Авила
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МЕХИКО, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Власти Венесуэлы отправили в отставку и задержали руководителя крупной государственной компании Petroquimica de Venezuela (Pequiven). Как сообщил во вторник ее исполнительный вице-президент Тарек эль-Айссами, Хуанкарло Депабло Контрерас лишился своего поста в том числе по подозрению в коррупции.

"Несколько часов назад президент Николас Мадуро призвал обратить внимание на главу государственной компании, стало известно о серьезных фактах коррупции, - заявил эль-Айссами. - Глава Pequiven был уволен, он задержан и дает показания по поводу обнаруженных нарушений". Новым руководителем компании по поручению главы государства был назначен генерал-майор Рубен Авила Авила.

Существующая с 1977 года Pequiven занимается производством и продажей различных нефтехимических продуктов, в том числе удобрений, пластмасс и смол.

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