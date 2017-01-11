В Белом доме не комментируют новый законопроект о санкциях против РФ

ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Позиция Белого дома по законопроекту о новых санкциях в отношении РФ, внесенному во вторник группой сенаторов в Конгресс США, остается непонятной. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест, общаясь с журналистами, не смог уточнить, как действующая администрация относится к этому документу.

По его словам, президент Барак Обама "убежден, что Конгресс может сыграть важную роль" в вопросе отношений с Россией. Эрнест напомнил, что действующий глава государства принимает решение о подписании каждой законодательной инициативы отдельно, после ее изучения. Данный текст он пока не видел, добавил Эрнест, сопровождающий Обаму в его поездке в Чикаго, где нынешний хозяин Белого дома выступит со своей прощальной речью.

Ранее группа сенаторов, включающая республиканца Джона Маккейна, объявила о внесении в Конгресс законопроекта о применении комплексных обязательных санкций в отношении России в связи с ситуацией в Сирии, на Украине, а также в качестве ответного шага на кибератаки, бездоказательно приписываемые Вашингтоном Москве. Предложенные меры, в частности, направлены против российского энергетического сектора.

Как заявила корреспонденту ТАСС пресс-секретарь премьер-министра РФ Наталья Тимакова, правительство России считает разумным возобновление экономических отношений с США. Она также подчеркнула, что "трудно комментировать законопроекты, принимаемые в чужой стране". "Но грустно, что подобные решения инициируются в Америке такими людьми, как Маккейн", - сказала она.

Между тем, данную инициативу Конгресс США вряд ли успеет рассмотреть до инаугурации следующего президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Согласно процедуре, документ должен быть рассмотрен профильным комитетом Сената Конгресса, после чего он поступит на рассмотрение всей палаты. Потом аналогичный законопроект должна принять Палата представителей, и только после этого он пойдет на подпись главе государства.