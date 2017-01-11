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Кандидаты на посты глав ведомств в администрации Трампа высказались против пыток

Международная панорама
11 января, 4:00 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Андрей Шитов
Свою позицию высказали кандидаты на посты министра юстиции и министра нацбезопасности
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ВАШИНГТОН, 11 января. /Корр. ТАСС Андрей Шитов/. Члены команды избранного президента США Дональда Трампа, которым он предложил возглавить министерства в составе своей формируемой администрации, высказались против использования пыток. О недопустимости физического насилия при допросах, в частности, заявили сенатор Джефф Сешнс, выдвинутый на пост министра юстиции и генерального прокурора США, и отставной генерал Джон Келли, который может возглавить Министерство национальной безопасности.

Сешнс на слушаниях в Сенате Конгресса США напомнил, что этот вопрос считался спорным при администрации Джорджа Буша-младшего, которая после  терактов 11 сентября 2001 года в США начала борьбу с международным терроризмом и готова была использовать в этой борьбе чуть ли не любые средства. "Но теперь Конгресс уже принял решение, которое делает совершенно недопустимым и незаконным использование пытки утоплением и любых других видов пыток в США нашими военными и всеми нашими министерствами и ведомствами", - сказал Сешнс. Он заверил, что намерен неукоснительно придерживаться буквы американских законов.

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"Не думаю, что нам следует когда-либо приближаться к пересечению той черты, которая означает границу дозволенного для нас, как американцев, с точки зрения методов допросов", - сказал в свою очередь Келли.

В ходе предвыборной борьбы Дональд Трамп говорил, что в качестве главнокомандующего санкционировал бы "все, что потребуется" для обеспечения безопасности Америки и американцев.

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