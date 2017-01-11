Швеция надеется на улучшение атмосферы в СБ ООН при новой администрации США

ООН, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Швеция надеется, что смена администрации США благоприятно скажется на атмосфере в Совете Безопасности ООН, которая в настоящий момент из-за разногласий между Россией и США не способствует диалогу и решению вопросов. Об этом сообщила во вторник журналистам глава МИД Швеции Маргот Валльстрём.

По ее словам, Швеция, с 1 января занявшая кресло непостоянного члена Совбеза, встревожена "плохой атмосферой", сложившейся из-за ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном. "Это не помогает ни в какой ситуации. Это не способствует диалогу", - сказала она.

"Если новая администрация США поможет улучшить атмосферу, то это будет хорошо, если только они не пойдут на плохие сделки ради мира", - подчеркнула Валльстрём. Она заверила, что Стокгольм со своей стороны будет делать все возможное для нормализации обстановки в Совбезе. Как заявила глава шведского МИД, лучший способ этого добиться - "вести переговоры и идти на компромиссы", а также искать точки соприкосновения. "Несмотря на то, что мы иногда в чем- то не соглашаемся, нужно создавать в Совете атмосферу, в которой мы сможем встречаться и вести диалог на основе взаимоуважения, а также искать пути решения вопросов", - отметила она.

В последние годы встречи Совбеза нередко сопровождались перепалками между российскими и американскими дипломатами. Во вторник в ходе дебатов, посвященных поддержанию международного мира и безопасности, постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр обвинила Россию в "попытке аннексировать Крым", а также использовании права вето для того, чтобы "оградиться в Совете (Безопасности) от последствий попрания суверенитета Украины". Кроме того, она подвергла Москву критике за блокировку двух резолюций с призывом к прекращению боевых действий в сирийском городе Алеппо.

В ответ постпред РФ Виталий Чуркин заявил, что "грубое нарушение" США принципа суверенитета "привело к тяжелейшему положению в целом ряде регионов мира", в том числе в Ираке, Ливии, Сирии, а кризис на Украине "не случился бы, если бы Соединенные Штаты и их союзники не стали диктовать Киеву, какие соглашения ему подписывать и когда". По словам дипломата, "уходящая администрация Барака Обамы отчаянно ищет виновных в своих провалах - как во внешней политике, так и во внутренней". "Вызывает сожаление, что и площадка Совета Безопасности используется для этого безнадежного занятия", - добавил он.