В Никарагуа состоялась церемония инаугурации президента Даниэля Ортеги

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МЕХИКО, 11 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Торжественная церемония вступления в должность президента Даниэля Ортеги прошла в столице Никарагуа. Политик, одержавший уверенную победу на выборах в ноябре 2016 года, вступил в должность главы государства в третий раз подряд. Вице-президентом стала его супруга Росарио Мурильо.
Площадь революции в Манагуа была выбрана местом проведения церемонии. Ее почетными гостями стали президенты Венесуэлы, Гондураса и Сальвадора Николас Мадуро, Хуан Орландо Эрнандес и Сальвадор Санчес Серен, глава администрации Тайваня Цай Инвэнь, а также представители руководства Кубы, Доминиканской Республики и ряда других государств.
На выборах в ноябре 2016 года Ортегу поддержали более 72% избирателей, принявших участие в голосовании. Его главный конкурент Максимино Родригес из Либеральной конституционалистской партии получил лишь 15% голосов. Явка превысила 68%, к участию в голосовании были приглашены более 3,6 млн чел.
В соответствии с Конституцией президент и вице-президент Никарагуа избираются на пятилетний срок путем "всеобщего, равного, прямого, свободного и тайного волеизъявления". По его итогам побеждают те, кто получит "относительное большинство голосов".
Впервые Ортега, один из лидеров вооруженной борьбы против диктатуры Анастасио Сомосы, стал президентом в 1985 году. Спустя пять лет ему не удалось переизбраться. Вновь он возглавил страну в 2007 году. Под его руководством Никарагуа удалось преодолеть последствия глобального экономического кризиса 2008-2009 годов и снизить уровень бедности с 42,5% до 29,6% в течение 2009-2014 годов.