Трамп назвал тотальной охотой на ведьм публикации о сборе Москвой компромата на него

НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. Дональд Трамп опроверг последние публикации местных СМИ о том, что руководители американских разведывательных служб на состоявшемся в пятницу спецбрифинге в Нью-Йорке ознакомили его с якобы имеющимися свидетельствами наличия у российских спецслужб информации, компрометирующей избранного президента США. Соответствующую запись республиканец оставил во вторник на своей странице в Twitter.

Новая охота на ведьм в США

"Фальшивые новости - тотальная политическая охота на ведьм", - написал он. "BuzzFeed выдает непроверяемые утверждения о Трампе и России", - добавил миллиардер позднее.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 January 2017

Он также разместил публикацию одного из своих адвокатов Майкла Коэна, который отрицал появившиеся во вторник утверждения телекомпании CNN, сетевого издания BuzzFeed и других медиаресурсов. В частности, юрист заявил, что "никогда в жизни не бывал в Праге" и, следовательно, не мог участвовать в тайной встрече с некими российскими посредниками. По словам Коэна, во время приписываемых ему событий он на самом деле отмечал свое 50-летие с женой и сыном в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).

"В определенный момент тиражирование ложных новостей надо прекратить. Речь идет об избранном президенте США. Если мы хотим создать себе образ силы и ума во всем мире, то следует начать действовать интеллигентно", - заметил адвокат.

Компромат на Трампа

CNN ссылается на сведения, полученные от должностных лиц США. Источники акцентируют внимание на двухстраничном резюме, приложенном к докладу о хакерских атаках, ответственность за которые Вашингтон приписывает Москве. В основу резюме легли докладные записки бывшего сотрудника британских спецслужб, результаты предыдущих расследований которого американские коллеги считают заслуживающими доверия.

Согласно CNN, во время брифинга избранному президенту старались продемонстрировать, что Москва собирала компрометирующие данные на членов двух ведущих политических партий США, однако сознательно сделала достоянием общественности только то, что касается демократа, бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Кроме того, по версии источников телекомпании, Трампа в очередной раз старались убедить в том, что лица из его окружения во время предвыборной кампании контактировали с посредниками Кремля. В этом контексте упоминалась некая тайная встреча в Праге с участием Коэна.

В пятницу руководители американских разведывательных служб провели в Нью-Йорке специальный брифинг для Трампа. Он был посвящен хакерским атакам на политические институты в США, в том числе на Национальный комитет Демократической партии (НКДП). В причастности к этим взломам действующая американская администрация обвиняет Россию, хотя и не приводит доказательств. Между тем Москва не раз на самом высоком уровне отвергала инсинуации относительно приписываемых ей попыток вмешательства в политические процессы в США.

После спецбрифинга Трамп заявил об отсутствии свидетельств влияния кибератак на результат выборов. Он считает, что хакеры смогли похитить информацию из систем НКДП из-за пренебрежительного отношения сотрудников последнего к безопасности.