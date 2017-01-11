Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МИД КНР не исключил возможность встречи Си Цзиньпина с представителем Трампа

Международная панорама
11 января, 5:09 дата обновления: 11 января, 5:39 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
Замминистра иностранных дел Китая заявил, что встреча может пройти в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе
Материал из 1 страницы

ПЕКИН, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун не исключил возможности встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом он заявил журналистам 11 января.

"Китай и нынешняя администрация США хорошо сотрудничают, с командой избранного президента Дональда Трампа также имеются каналы взаимодействия, - сказал он. - Во время проведения ВЭФ мы готовы провести встречи с другими сторонами. Если будет подходящее время, то мы готовы организовать двусторонние переговоры".

Он отметил, что участники ВЭФ в разное время прибывают на форум. "Будет очень много секций ... и все будут в разное время покидать Давос", - сказал Ли Баодун, отметив, что это затрудняет выбор удобного времени для организации встреч.

Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия ВЭФ 17 января. Китайский лидер ознакомит участников форума с "планом участия страны в развитии мировой экономики" и ответит на вопросы.

"Си Цзиньпин расскажет о ситуации в мире, новых особенностях и вызовах, а также о вкладе Китая в развитие мировой экономики и трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика", - сказал замминистра.

По его словам, председатель КНР также "обозначит позиции Китая и план участия страны в развитии мировой экономики". "Си Цзиньпин надеется воспользоваться случаем и встретиться с рядом высокопоставленных гостей, экспертов и представителей СМИ, чтобы ответить на их вопросы и ознакомить с ситуацией в китайской экономике, а также инвестиционным климатом в стране", - добавил Ли Баодун.

Си Цзиньпин с 15 по 18 января посетит Швейцарию с официальным визитом. Ожидается, что он примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 17 января. Китайский лидер также посетит штаб-квартиры ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Персоны
Си Цзиньпин Трамп, Дональд
Страны
США Китай
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама