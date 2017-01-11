МИД КНР не исключил возможность встречи Си Цзиньпина с представителем Трампа

ПЕКИН, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун не исключил возможности встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом он заявил журналистам 11 января.

"Китай и нынешняя администрация США хорошо сотрудничают, с командой избранного президента Дональда Трампа также имеются каналы взаимодействия, - сказал он. - Во время проведения ВЭФ мы готовы провести встречи с другими сторонами. Если будет подходящее время, то мы готовы организовать двусторонние переговоры".

Он отметил, что участники ВЭФ в разное время прибывают на форум. "Будет очень много секций ... и все будут в разное время покидать Давос", - сказал Ли Баодун, отметив, что это затрудняет выбор удобного времени для организации встреч.

Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия ВЭФ 17 января. Китайский лидер ознакомит участников форума с "планом участия страны в развитии мировой экономики" и ответит на вопросы.

"Си Цзиньпин расскажет о ситуации в мире, новых особенностях и вызовах, а также о вкладе Китая в развитие мировой экономики и трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика", - сказал замминистра.

По его словам, председатель КНР также "обозначит позиции Китая и план участия страны в развитии мировой экономики". "Си Цзиньпин надеется воспользоваться случаем и встретиться с рядом высокопоставленных гостей, экспертов и представителей СМИ, чтобы ответить на их вопросы и ознакомить с ситуацией в китайской экономике, а также инвестиционным климатом в стране", - добавил Ли Баодун.

Си Цзиньпин с 15 по 18 января посетит Швейцарию с официальным визитом. Ожидается, что он примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 17 января. Китайский лидер также посетит штаб-квартиры ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета.