МИД КНР не исключил возможность встречи Си Цзиньпина с представителем Трампа

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ПЕКИН, 11 января. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Заместитель министра иностранных дел КНР Ли Баодун не исключил возможности встречи председателя КНР Си Цзиньпина с представителями администрации избранного президента США Дональда Трампа в кулуарах Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе. Об этом он заявил журналистам 11 января.
"Китай и нынешняя администрация США хорошо сотрудничают, с командой избранного президента Дональда Трампа также имеются каналы взаимодействия, - сказал он. - Во время проведения ВЭФ мы готовы провести встречи с другими сторонами. Если будет подходящее время, то мы готовы организовать двусторонние переговоры".
Он отметил, что участники ВЭФ в разное время прибывают на форум. "Будет очень много секций ... и все будут в разное время покидать Давос", - сказал Ли Баодун, отметив, что это затрудняет выбор удобного времени для организации встреч.
Си Цзиньпин выступит с речью на церемонии открытия ВЭФ 17 января. Китайский лидер ознакомит участников форума с "планом участия страны в развитии мировой экономики" и ответит на вопросы.
"Си Цзиньпин расскажет о ситуации в мире, новых особенностях и вызовах, а также о вкладе Китая в развитие мировой экономики и трудностях, с которыми сталкивается мировая экономика", - сказал замминистра.
По его словам, председатель КНР также "обозначит позиции Китая и план участия страны в развитии мировой экономики". "Си Цзиньпин надеется воспользоваться случаем и встретиться с рядом высокопоставленных гостей, экспертов и представителей СМИ, чтобы ответить на их вопросы и ознакомить с ситуацией в китайской экономике, а также инвестиционным климатом в стране", - добавил Ли Баодун.
Си Цзиньпин с 15 по 18 января посетит Швейцарию с официальным визитом. Ожидается, что он примет участие в работе Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Давосе 17 января. Китайский лидер также посетит штаб-квартиры ООН, Всемирной организации здравоохранения и Международного олимпийского комитета.