Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 11.01:
$ 59.95
€ 63.54
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент

Международная панорама
11 января, 5:23 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Зампостпреда КНДР при ООН обратил внимание, что Северная Корея неоднократно просила СБ провести экстренную встречу в связи с военными маневрами США и Южной Кореи, но эти обращения были проигнорированы
Материал из 1 страницы

ООН, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент. С таким предупреждением выступил во вторник заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рён на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© AP Photo/Virginia Mayo
Совбез ООН единогласно одобрил новые санкции против КНДР
В Сеуле заявили о готовящихся КНДР провокациях в день выборов в США
СМИ: Пак Кын Хе стала жертвой собственных непомерных амбиций

"На Корейском полуострове царит чрезвычайно сильная напряженность, и никто не знает, когда вспыхнет ядерная война из-за (военных) маневров, проводимых США и их последователями с целью задушить КНДР при помощи беспрецедентной политической, военной и экономической изоляции и давления", - сказал он на дебатах по теме поддержания международного мира и безопасности.

Дипломат напомнил, что после проведенного КНДР в начале 2016 года ядерного испытания США приняли решение разместить в регионе систему противоракетной обороны THAAD. По его словам, Вашингтону оказалось недостаточно "привезти на Корейский полуостров разнообразные стратегические ядерные силы, в том числе ядерные бомбардировщики и подводные лодки".

Ким Ин Рён обратил внимание, что северокорейская сторона за последние годы неоднократно обращалась к СБ ООН с просьбой провести экстренную встречу в связи с военными маневрами, проводимыми США и Южной Кореей, но эти обращения были проигнорированы. Как заявил зампостпреда КНДР, в сложившейся ситуации у его страны "не было другого выбора", кроме как разрабатывать ядерное оружие для защиты от "постоянных угроз со стороны США, которые начались в 1950-е годы".

За последние годы КНДР осуществила пять ядерных испытаний: в 2006, 2009, 2013 годах и два - в 2016 году. В ответ Совет Безопасности ООН ввел в отношении Пхеньяна различные санкции. 8 января представитель МИД КНДР заявил, что в стране ведется разработка межконтинентальной баллистической ракеты "в интересах самообороны на фоне ядерных угроз со стороны Соединенных Штатов".

Резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР разрабатывать ядерное оружие и средства его доставки. В Пхеньяне эти документы не признают, заявляя, что страна имеет полное право укреплять обороноспособность из-за враждебной политики Вашингтона.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Темы
Ядерные испытания в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
КНДР
В других СМИ
Реклама
Фото
10
AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек
13
Теракт в Иерусалиме: грузовик врезался в группу молодых людей
10
"Убийство мирных людей в разгар новогоднего праздника": политики о теракте в Стамбуле
Интересное
Поймать хай, чтобы шорты надеть: как работает биржа
Заразен и очень опасен. Как отличить грипп от простуды и как пережить эпидемию
Задержка рейса не повод отчаиваться: инструкция для тех, кто застрял в аэропорту
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: СК арестовал 15 объектов имущества и средства Улюкаева на 564 млн рублей
2
Кабмин считает разумным возобновление экономических связей РФ и США
3
В Москве неизвестные похитили из офиса "Булгарбанка" около 20 млн руб.
4
Шипулин стартует на втором этапе эстафеты на КМ по биатлону в Рупольдинге
5
WP: Тиллерсон намерен призвать к открытому и откровенному диалогу с РФ
6
Обама: Россия и Китай вряд ли сравнятся по влиянию с США
7
Захарова назвала внешнюю политику США бессмысленной и вредоносной
Темы дня
Реклама