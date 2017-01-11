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ООН осудила теракты в Афганистане, жертвами которых стали 49 человек

Международная панорама
11 января, 5:54 UTC+3 ООН /Корр. ТАСС, Олег Зеленин
Официальный представитель генсека организации назвал подобные нападения нарушениями международного права, не имеющими оправдания
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ООН, 11 января. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. ООН осудила теракты в столице Афганистана Кабуле и провинции Кандагар, в результате которых во вторник погибли по меньшей мере 49 человек, около 90 получили ранения, включая посла ОАЭ. Как сообщил официальный представитель генерального секретаря всемирной организации Стефан Дюжаррик, подобные нападения являются нарушением международного права и не имеют оправдания.

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© AP Photos/Massoud Hossaini

AP: жертвами двух взрывов в Кабуле стали около 40 человек

По его словам, ООН "выражает солидарность с народом и правительством Афганистана и Объединенных Арабских Эмиратов, а также призывает привлечь ответственных за нападение к правосудию". "Неизбирательные нападения на гражданских лиц, включая послов, являются нарушением прав человека и международного гуманитарного права, а также не имеют оправдания", - говорится в письменном заявлении Дюжаррика.

Накануне два смертника подорвали себя у здания афганского парламента в Кабуле. По последним данным, в результате атаки, ответственность за которую взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в РФ), погибли по меньшей мере 38 человек и 70 получили ранения.

Взрыв, прогремевший в Кандагаре, унес жизни 11 человек. В числе 18 раненных - губернатор провинции и посол ОАЭ в Афганистане, которые в момент нападения проводили встречу в здании местной администрации. Ни одна группировка пока не взяла на себя ответственность за этот теракт.

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