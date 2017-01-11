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Обама считает, что отношения между людьми разных рас в США лучше, чем 10 лет назад

Международная панорама
11 января, 6:34 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 11, января. /ТАСС
Тем не менее, отметил президент, "есть над чем работать"
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НЬЮ-ЙОРК, 11 января. /ТАСС/. Отношения между людьми разных рас в США стали лучше, чем 10 лет назад. Уверенность в этом высказал действующий президент США Барак Обама, выступая во вторник с прощальной речью в Чикаго (штат Иллинойс).

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"Я прожил достаточно долго, чтобы понимать, что межрасовые отношения сейчас лучше, чем 10, или 20, или 30 лет назад - и это заметно не только по статистике, но и по отношению молодых американцев всего политического спектра", - сказал он. Однако, продолжил уходящий американский лидер, "мы не там, где должны быть".

"Нам всем есть над чем работать. Если каждая экономическая проблема будет рассматриваться, как противостояние белого среднего класса и недостойного меньшинства, тогда трудящиеся всех цветов кожи окажутся вынуждены бороться за крохи, а обеспеченные продолжат расширять свои владения", - отметил Обама. Он также указал на то, что отказ от помощи детям иммигрантов приведет "к ухудшению перспектив наших собственных детей".

В последние годы в США обострились протестные настроения, связанные с отношением властей к темнокожему населению, в частности, со стороны полиции. Причиной послужили многочисленные случаи применения силы стражами правопорядка по отношению к афроамериканцам, порой со смертельным исходом.

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