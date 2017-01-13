Мексика вновь решила сменить посла в США

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МЕХИКО, 13 января. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Херонимо Гутьеррес Фернандес станет новым послом Мексики в США. Об этом говорится в обнародованном в пятницу заявлении Министерства иностранных дел латиноамериканской страны. На посту главы дипломатической миссии он сменит Карлоса Мануэля Саду Солану, который был назначен на эту должность только в апреле 2016 года.
"Вместо посла Сады и после того, как будет получено одобрение правительства США, президент республики Энрике Пенья Ньето предложит кандидатуру Херонимо Гутьерреса Фернандеса на рассмотрение Сената республики", - сообщили в дипломатическом ведомстве. Сада займет должность заместителя министра иностранных дел по делам Северной Америки. Ранее в текущем месяце МИД Мексики получил нового руководителя, им стал экс-министр финансов Луис Видегарай.
Гутьеррес Фернандес занимал различные должности в системе государственного управления при четырех президентах Мексики. Помимо внешнеполитического ведомства, он работал в Министерствах финансов и внутренних дел.
Латиноамериканская страна меняет посла за неделю до инаугурации Дональда Трампа, который последовательно выступает за строительство стены на границе с Мексикой. Ранее на этой неделе президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что Мехико "не будет платить" за возведение барьера между двумя странами, однако рассчитывает развивать сотрудничество с США после вступления Трампа на пост президента.
США занимают первое место среди торговых партнеров Мексики. Ежедневно границу между соседними странами легально пересекают в обоих направлениях порядка миллиона человек и сотни тысяч автомобилей. Двусторонний товарооборот в 2015 году превысил $530 млрд. По данным МИД Мексики, в США проживают около 33,5 млн граждан мексиканского происхождения, а их вклад в американскую экономику составляет порядка 8% ВВП.