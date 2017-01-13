Дачич: Сербия больше не может и не будет терпеть двойные стандарты Запада

Титов: сумма спонсорского вклада ВТБ для "Динамо" обусловлена большим объемом услугСпорт 13 января, 22:41
ВТБ предоставит ВФСО "Динамо" спонсорский вклад на сумму 10,62 млрд руб.Спорт 13 января, 22:34
Гайдаровский форум: Россия готова сделать первый шаг навстречу ЗападуЭкономика и бизнес 13 января, 22:29
Останки, найденные журналистом в Донбассе, принадлежат жертве крушения MH17Международная панорама 13 января, 22:21
"Барселона" уволила директора клуба после его комментария о МессиСпорт 13 января, 22:18
ЦСКА обыграл "Сибирь" в матче регулярного чемпионата КХЛСпорт 13 января, 22:05
БК ЦСКА прервал серию из трех поражений в Евролиге, разгромив "Милан"Спорт 13 января, 22:03
РФБ рассчитывает полностью рассчитаться с долгами к мартуСпорт 13 января, 21:29
Украина вновь провела ракетные учения вблизи КрымаМеждународная панорама 13 января, 21:29
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
БЕЛГРАД, 13 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал молчание Запада в ответ на заявления руководства самопровозглашенного Косова двойными стандартами. Об этом говорится в заявлении министра, поступившем в ТАСС.
"Так называемый премьер Косово Иса Мустафа вчера сообщил после разговора с делегацией из Прешево, Буяноваца и Медведже, что принял "представителей трех муниципалитетов Восточного Косово". Это наиоткровеннейшее доказательство великоалбанской политики, которая представляет наибольшую опасность стабильности в регионе. Почему сейчас молчат мировые и европейские чиновники, которых так беспокоила судьба военного преступника Харадиная? Молчали бы они, если бы кто-то в Белграде сказал, что Баня-Лука - это западная Сербия?", - задался вопросом Дачич.
"Сербия прилагает огромные усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, но лицемерие и двойные стандарты Сербия больше не может терпеть и не будет", - заявил первый вице-премьер.
Прешево, Буяновац и Медведжа - города и одноименные муниципалитеты на юге Сербии, которые находятся к востоку от самопровозглашенного Косова, значительную часть их населения составляют албанцы. Заявление Мустафы, таким образом, расширяет претензии непризнанной Приштины на новые сербские территории.
Сербия требует срочной и неотложной выдачи экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, арестованного ранее во Франции по запросу Сербии за военные преступления в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах, а затем освобожденного под залог французским судом. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.