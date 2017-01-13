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Дачич: Сербия больше не может и не будет терпеть двойные стандарты Запада

Международная панорама
13 января, 18:31 UTC+3 БЕЛГРАД /Корр. ТАСС, Павел Бушуев
Сербия также требует выдачи экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, арестованного ранее во Франции по запросу Сербии за военные преступления в ходе конфликта в Косове и Метохии в
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БЕЛГРАД, 13 января. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Глава Министерства иностранных дел Сербии Ивица Дачич назвал молчание Запада в ответ на заявления руководства самопровозглашенного Косова двойными стандартами. Об этом говорится в заявлении министра, поступившем в ТАСС.

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"Так называемый премьер Косово Иса Мустафа вчера сообщил после разговора с делегацией из Прешево, Буяноваца и Медведже, что принял "представителей трех муниципалитетов Восточного Косово". Это наиоткровеннейшее доказательство великоалбанской политики, которая представляет наибольшую опасность стабильности в регионе. Почему сейчас молчат мировые и европейские чиновники, которых так беспокоила судьба военного преступника Харадиная? Молчали бы они, если бы кто-то в Белграде сказал, что Баня-Лука - это западная Сербия?", - задался вопросом Дачич.

"Сербия прилагает огромные усилия, чтобы сохранить мир и стабильность в регионе, но лицемерие и двойные стандарты Сербия больше не может терпеть и не будет", - заявил первый вице-премьер.

Прешево, Буяновац и Медведжа - города и одноименные муниципалитеты на юге Сербии, которые находятся к востоку от самопровозглашенного Косова, значительную часть их населения составляют албанцы. Заявление Мустафы, таким образом, расширяет претензии непризнанной Приштины на новые сербские территории.

Сербия требует срочной и неотложной выдачи экс-премьера непризнанного Косова Рамуша Харадиная, арестованного ранее во Франции по запросу Сербии за военные преступления в ходе конфликта в Косове и Метохии в 1998-1999 годах, а затем освобожденного под залог французским судом. Ранее бывшего косовского премьера уже задерживали в 2015 году в Любляне, но через несколько дней он был отпущен.

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